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ПАСЕ признает Крым российским? В Кремле началось ликование

8.3тЧитать материал на украинском

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сделала первый шаг к признанию аннексированного Крыма российским, отклонив так называемые крымские поправки.

Такое мнение высказал глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС. По его словам, ПАСЕ в полном объеме признала полномочия российской делегации.

"Своим голосованием по поправкам (по Крыму) к принятому докладу, которые квалифицированным большинством в две трети голосов Парламентской ассамблеи Совета Европы были обвалены, по сути дела, сделан первый знаковый шаг к признанию Крыма российским странами Совета Европы. Это очень важно", – сказал он.

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Крым

Крым

rt.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня ПАСЕ окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав, что вызвало массовый демарш среди стран-участниц.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы устроили демарш против возвращения России.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Тег
ПАСЕ
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
нам то в принципе и не нужно никакое признание - главное голоса 97% жителей Крыма!
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Mega Death
Mega Death
Ползучий раздел Украины начался))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Только редкий идиот не узырил того факта...что формально ...пока формально ПАСЕ признало Крым...за Россией...Ведь они же сами ...лишили голоса Россию именно за Крым ...а теперь сами же...вернули все
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