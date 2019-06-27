ПАСЕ признает Крым российским? В Кремле началось ликование

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сделала первый шаг к признанию аннексированного Крыма российским, отклонив так называемые крымские поправки.

Такое мнение высказал глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС. По его словам, ПАСЕ в полном объеме признала полномочия российской делегации.

"Своим голосованием по поправкам (по Крыму) к принятому докладу, которые квалифицированным большинством в две трети голосов Парламентской ассамблеи Совета Европы были обвалены, по сути дела, сделан первый знаковый шаг к признанию Крыма российским странами Совета Европы. Это очень важно", – сказал он.

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Крым rt.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня ПАСЕ окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав, что вызвало массовый демарш среди стран-участниц.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы устроили демарш против возвращения России.

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