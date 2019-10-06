Пара из Британии воспитывает ребенка "без пола": как выглядит уникальный малыш

Пара из Великобритании Джейк и Хоббит воспитывает своего ребенка как гендерно-нейтрального, не раскрывая его/ее пол даже близким родственникам.
Как пояснили родители, таким образом они пытаются оградить малыша от гендерных стереотипов, передает ВВС (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Известно, что Ануш – год и пять месяцев. Родители, говоря о ребенке, используются слово they ("они"). Ануш одевают и в женскую, и в мужскую одежду, покупают игрушки как "для мальчиков", так и "для девочек".
Джейк и Хоббит
ВВС
"Многие гендерные предубеждения работают на уровне подсознания. Когда я только забеременела, мы начали обсуждать, как с ними справиться, смягчить эффект. И пришли к выводу, что единственный способ – просто никому не говорить, какого пола ребенок, называть ребенка "они". И делать это настолько долго, насколько это вообще возможно, позволяя ребенку просто быть собой", – отметила Хоббит.
Ануш с отцом
ВВС
При этом пол Ануш долго скрывали даже от бабушки. Камилла, мама Хоббит, узнала пол ребенка, только когда ему/ей исполнилось 11 месяцев.
Женщина признала, что сначала ей не нравилось называть ребенка "они", но потом она привыкла.
"Я долго ждала, пока мне скажут. Думала: просто скажите мне, скажите. Но теперь, когда я знаю, я никому не скажу. Просто из уважения к своей дочери", – подчеркнула бабушка.
Ануш
ВВС
"Когда-нибудь ребенку все равно скажут, что розовый – это для девушек, а голубой – для мальчиков. Или что нельзя играть с какой-то игрушкой, потому что она не подходит по полу", – отметила мама ребенка.
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