Папа Римский Франциск помолился о спасении мира от пандемии на пустой площади. Фото и видео

Папа Римский Франциск помолился о завершении пандемии коронавируса и спасение всего мира от общей трагедии.

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Понтифик благословил весь мир на площади Святого Петра в Ватикане, на которой обычно собирается много народу, но из-за ситуации с COVID-19 она была полностью пуста (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Также Франциск помолился перед иконой Богоматери и деревянным распятием из римской церкви Сан-Марчелло. По преданию, это распятие помогло Риму в 1522 году избавиться от чумы.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество смертей от коронавируса в Италии за сутки побило рекорд и составило 969 человек. Общее количество жертв достигло 9 134, в их числе 44 медика. Всего в стране заболели 86 498 человек.

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