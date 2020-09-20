Пандемия коронавируса продлится до 2022 года, – Билл Гейтс

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может завершиться в лучшем случае в 2022 году, но для этого в течение следующего года странам мира следует сбить показатели распространения заболевания.

Такое мнение высказал один из основателей корпорации Microsoft, американский предприниматель Билл Гейтс, передает Fox News. По мнению миллиардера, пандемия "не будет длиться вечно". Гейтс считает, что следующий год уйдет на то, чтобы сбить показатели распространения инфекции на планете. При этом должен применяться глобальный подход.

"Эпидемия в лучшем случае завершится, вероятно, в 2022 году. Однако в течение 2021 года при наличии глобального подхода нам следует сбить показатели (распространения инфекции). Слава богу, технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно", – заметил Гейтс.

По его оценке, уровень вакцинации в мире во время пандемии снизился на 14%, "уничтожив прогресс, который достигался в предыдущие 20 лет".

Он выразил разочарование тем, что Соединенные Штаты "не проявили себя в области оказания помощи в закупках вакцин для развивающихся стран".

Как сообщал OBOZREVATEL, Билл Гейтс еще в 2015 году предупреждал, что человечество не готово к глобальной эпидемии по типу коронавируса, способной убить более 10 млн человек.

Также он считает, что наладить промышленное производство вакцины от коронавируса COVID-19 возможно не раньше, чем через год.

Гейтс опроверг конспирологические теории о том, что вакцина от COVID-19 якобы будет использоваться для массового чипирования.