Палестина пригрозила "порвать" с любой страной, перенесшей  посольство в Израиле в Иерусалим

Саиб Эрикат заявил, что Палестина может "порвать" с любой страной из-за переноса посольств в Иерусалим.

Власти Палестины заявили, что разорвут отношения с любой страной, которая перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим.

Позицию палестинского правительства озвучил генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Эрикат. Об этом сообщает "RT на русском".

"Государство Палестина разорвет отношения с любой страной, которая перенесет свое посольство в город Иерусалим и отзовет своего посла", – сказал он.

Отметим, что накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении Сербии переместить свое посольство в Израиле в Иерусалим к июлю 2021 года. По его словам, до того времени страна откроет там свое представительство, став первым Европейским государством, открывшим посольство в Иерусалиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились прекратить эскалацию напряженности в секторе Газа. Представители исламского движения уточнили, что соглашение удалось достичь при посредничестве Катара.

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