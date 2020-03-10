Резкий обвал мировых фондовых рынков, последовавший после известия о резком ( на 20%) падении цены на нефть в результате конфликта между Саудовской Аравией и РФ, дал основание СМИ окрестить этот день "черным понедельником".

И если продолжится паника подобная той, из-за которой в Нью-Йорке утром приостанавливали торги, последствия могут быть необратимыми для всей мировой экономики, и новая волна глобального экономического кризиса, которую прогнозируют уже не первый год, действительно наступит. И, возможно, именно 9.03.2020 войдёт в историю как день его начала.

Но сейчас речь не об экономическом кризисе, а о тех последствий для ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. Конкретно об усилении АВТОРИТАРИЗМА в управлении государства. И коснётся (вернее , уже происходит в некоторых странах) всех, и даже наиболее демократических стран.

Как видим на примере Китая, где и началась пандемия (это не признают еще лишь для того, чтобы не провоцировать панику ), чем более жёсткие меры изоляции применяются государством, тем успешнее и быстрее достигается результат. В Израиле, к примеру, было уже принято решение отправлять ВСЕХ приезжающих в страну людей изолировать на двухнедельный карантин.

В Италии, где количество заболевших и умерших от коронавируса людей наибольшее в Европе, так же происходят беспрецедентные меры по изоляции и ограничению передвижения жителей целых провинций. Отменяются массовые мероприятия, школы закрываются, передвижение ограничивается и прочее.

И если вакцину от вируса не найдут в ближайшие месяцы, а количество умерших будет возрастать в арифметической прогрессии, это приведёт еще к более жёстким мерам. В экономике также без этого не обойтись, свидетельством чего являются меры ФРС, Европейского Центробанка , не говоря уже о странах " перефирии " в 2008-2011 гг при первой волне глобального кризиса.

И сейчас эти тенденции вызывают у меня лишь два вопроса: как долго эти взаимосвязанные процесса продлятся, от чего и будет зависеть глубина "дна" падения мировой экономики. И как сильно лидеры государств "закрутят гайки". В том, что желающие найдутся, особенно если на кону будет стоят их собственное политическое будущее, я не сомневаюсь. А вот будет ли отстаивать свои права общество, охваченное паникой, даже в развитых демократиях, вызывает серьёзные опасения. А сила соцсетей, которые опутали уже весь мир и чью силу мы могли наблюдать на примере Майдана , "арабской весны", "русской весны", протестов в Гонг-Конге и других трагических событий последнего десятилетия по всему миру, также усугубит последствия обоих процессов так как являются крайне эффективными при разгоне "зрад". И Санжары, за которые нам было так стыдно, помернут на фоне того "дна", на которое опустится общество. В Иране, к примеру, уже сжигали больницу , куда якобы должны были доставить заболевших коронавирусом. Так что он также будет тестом для замера уровня моральной деградации обществ, которую мир наблюдает последние десятилетия.

Вседозволенность, которая часто подменяет демократию, практически одинаково проявляется что в Европе и США, так и на постсоветском пространстве. Одной из главных причин первой волны кризиса, кстати, была моральная деградация финансовой элиты, обеспечивших себя "золотыми парашутами" перед надвигающемся крахом, о котором они знали, но продолжали "разводить" клиентов инвестиционных банков, хедж-фондов, и прочих финансовых организаций по всему миру. Иными словами, безмерная ЖАДНОСТЬ - чувство, на котором строится любая "пирамида" или надевается очередной "пузырь".

Так триггером финансового кризиса в 2007 в США (который через год перерос в глобальный экономический) был обвал рынка недвижимости. Миллионы американцев были задействованы в его "надувании" стремясь заработать по-быстрому беря кредиты в банках для покупки домов, которые были им не по карману, для того чтобы перепродать их через год-два и заработать на разнице от возросшей за это время цены. А инвест-банкиры, в свою очередь, выпускали под эти необеспеченные кредиты все новые деривативы, в буквальном смысле превращая бумагу в деньги.

Подводя итог отмечу, что скорее всего ближайшие дни станут решающими для всей мировой экономической системы. От того, смогут ли договорится между собой лидеры нефтяных держав , т.е. от уровня ДОВЕРИЯ между ними, зависит сейчас во многом судьба всей экономической систем. Но борьба с коронавирусом и ограничения гражданских прав для борьбы с ним могут привести еще к более серьёзным последствиям для мир-системы , и 2020-й может стать роковым не только для мировых порядков, сложившихся после окончания Второй мировой войны, а затем и развала СССР, но и стать концом "золотой" эпохи либеральной демократии как таковой.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!