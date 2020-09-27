Озвучены потери Армении в Нагорном Карабахе
В непризнанном Карабахе, Армении и части Азербайджана 27 сентября было введено военное положение из-за возобновления военных действий
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале атак
В ходе конфликта в Нагорном Карабахе погибли 16 военных с армянской стороны, более 100 получили ранения.
Об этом на брифинге 27 сентября заявил заместитель министра обороны непризнанного Карабаха Артур Саркисян. Его процитировала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
"Армянские вооруженные силы поразили 3 вертолета, 20 БМП, 30 танков противника. Идут ожесточенные бои", – сказал также Саркисян.
Как писал OBOZREVATEL:
утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнул новый конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои. Правительства Армении и непризнанного Карабаха объявили военное положение.
Минобороны Азербайджана опубликовало видео, на котором, как утверждается, нанесены удары по позициям ПВО Армении. Сообщается, что азербайджанские военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе.