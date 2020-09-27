Озвучены потери Армении в Нагорном Карабахе

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе погибли 16 военных с армянской стороны, более 100 получили ранения.

Об этом на брифинге 27 сентября заявил заместитель министра обороны непризнанного Карабаха Артур Саркисян. Его процитировала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Армянские вооруженные силы поразили 3 вертолета, 20 БМП, 30 танков противника. Идут ожесточенные бои", – сказал также Саркисян.

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