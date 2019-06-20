"Ответьте за убийство!" Западные страны выставили России ультиматум по МН17

США и Британия призвали Россию наказать лиц, которые подозреваются в причастности к катастрофе самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.
Так, глава Госдепа Майк Помпео заявил, что все обвиняемые были членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины.
"Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюцию №2166 (2014 г.) Совета Безопасности ООН и обеспечить, чтобы все обвиняемые, находящиеся в настоящее время в России, предстали перед судом", – сказано в сообщении.
Госсекретарь США также отметил, что "приветствует объявление о предъявлении обвинений четырем лицам за их роль в сбивании рейса MH17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года".
"Это важная веха в поисках истины, и мы по-прежнему уверены в профессионализме и способности нидерландской системы уголовного правосудия преследовать виновных справедливым и беспристрастным образом. Мы полностью поддерживаем работу голландских властей и Совместной следственной группы – независимого уголовного расследования, возглавляемого Нидерландами, Австралией, Бельгией, Малайзией и Украиной", – подчеркнул Помпео.
Расследование катастрофы МН17
Также глава МИД Британии Джереми Хант призвал Россию сотрудничать с прокуратурой Нидерландов в деле расследования трагедии MH17.
"Сбитый MH17 почти пять лет назад и трагическая смерть 298 человек на борту, в том числе 10 британцев, – это ужасное преступление. Семьи и друзья погибших заслуживают справедливости. Сегодня мы стали свидетелями важного шага навстречу ответственности, которую должны нести виновные в этой трагедии", – сообщил дипломат.
Хант акцентировал, что РФ должна сотрудничать с прокуратурой Нидерландов и предоставлять любую помощь, которую она требует в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН №2166.
"Российская Федерация теперь в полной мере должна сотрудничать с прокуратурой и предоставлять любую помощь, которую она требует в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН №2166. Обвинения, выдвинутые против этих лиц сегодня, показывают, что международное сообщество едино в противодействии безнаказанности лиц, ответственных за ужасное убийство 298 невинных людей", – сообщил британский министр.
Напомним, что Bellingcat назвала имена подозреваемых по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе. Экспертно-журналистская группа 19 июня опубликовала новый доклад, в котором установлены личности большинства фигурантов прослушек СБУ, ранее неизвестные широкой общественности.
Позже один из подозреваемых в деле о крушении Boеing рейса MH17 на Донбассе, имя которого обнародовало следствие 19 июня, Сергей "Хмурый" Дубинский, отреагировал на обвинения, открестившись от причастности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
По данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нес отставной российский офицер Сергей Дубинский.
"Бук" принадлежал 53-й бригаде ПВО РФ и был переброшен из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому перевозили установку.
Нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
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