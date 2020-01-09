Ответит за коррупцию: стало известно, когда будут судить экс-президента Франции

Бывшей президент Франции Николя Саркози предстанет пред судом по делу о коррупции и давлении на следствие.

Заседания пройдут с 5 по 22 октября 2020 года. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на информагентство France-Presse.

При этом отмечается, что предварительные слушания должны состояться 17 июня.

Николя Саркози предстанет перед судом

Так Саркози стал первым экс-президентом страны, которого будут судить по обвинению в коррупции. По данным следствия, в 2014 году он попытался через адвоката Тьерри Эрзога получить закрытую служебную информацию от бывшего прокурора Жильбера Азибера.

Как подчеркивают следователи, политик хотел вернуть свои рабочие записи, конфискованные в рамках расследования дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической фирмы L'Oreal Лилиан Беттанкур.

Уже после истечения срока полномочий бывшего лидера Франции на президентском посту в 2012 году следователи начали прослушивать его телефонные разговоры. Правоохранители же полагали, что избирательную кампанию экс-президента мог финансировать Муаммар Каддафи.

"Именно таким образом стало известно о содержании переговоров Саркози с Эрзогом. По версии следственных органов, экс-президент в разговоре дал понять, что готов устроить Азибера на выгодную должность в Монако в случае оказания им услуг в ходе расследования", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что со своим адвокатом Саркози общался по мобильному телефону, который был оформлен на вымышленного человека по имени Поль Бисмют. Со своей стороны правозащитник Эрзог тоже использовал телефон с сим-картой, которую можно купить без предъявления удостоверения личности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-президента Франции Николя Саркози задержали сотрудники управления по борьбе с коррупцией весной 2018 года.

Ему были предъявлены обвинения по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании в 2007 году.

Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство бывшего главы Франции Николя Саркози об отмене передачи в суд дела, по которому он обвиняется в коррупции.

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