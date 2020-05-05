Ответа не было 13 лет: ученые наконец-то разрешили "загадку века" о коалах. Видео

Ученые из австралийского Сиднейского университета смогли узнать, как коалы пьют воду – ответ на этот вопрос искали 13 лет.

Видео, которое пролило свет на эту тайну, опубликовано на DailyMail. Ролик был снят в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория с помощью видеоловушки. На кадрах видно, что животное лижет ствол эвкалипта, по которому стекает влага во время дождя.

Ученые узнали, как пьют коалы DailyMail

Ученые узнали, как пьют коалы DailyMail

Доктор Валентина Мелла отметила, что до этого момента казалось, что коалы вообще не пьют, а получают необходимую влагу из листьев эвкалипта, который они едят. Также существовало предположение, что для питья они спускаются с деревьев и лакают воду из луж. В то же время в неволе коалы пили воду, но это поведение считалось чем-то необычным, ведь в природе им это не удавалось.

Известен случай, когда одна из спасенных из лесных пожаров коала захлебнулась из-за того, что волонтеры дали ей воду из бутылочки. Животное попросту не умело пить таким образом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии студенты разделись для благотворительного календаря, чтобы помочь коалам в Австралии, пострадавшим от лесных пожаров.

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