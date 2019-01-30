''Отторгнем весь юго-восток'': пропагандист Путина призвал к новой оккупации в Украине

Кремлевский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что Россия не должна ограничиваться оккупацией Крыма и Донбасса и призвал ее вторгнуться во все южные и восточные области Украины.

Кроме того, он озвучил территориальные претензии страны-агрессора ко всем бывшим членам СССР. Угрожающими заявлениями Багдасаров разразился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Семен Багдасаров Скриншот видео

"Лучше поздно, чем никогда. Пора взяться серьезно за Украину, жестко и конкретно. Вплоть до свержения существующего режима и отторжения всего юго-востока, ориентированного исторически на Российскую империю и СССР! Это — наши территории, и надо об этом смело и активно говорить. Хватит! Вся территория бывшего СССР — это наша земля!" — высказался пропагандист.

Кроме того, Багдасаров традиционно призвал Россию к защите русских по всему миру, акцентировав внимание на Украине. По его словам, если этого не сделать, то ее население превратится в "укров".

"Когда мы говорим десяткам миллионов русских людей: "Вы не наши, пусть из вас делают укров, а нам наплевать, у нас нет зоны жизненных интересов!" — вот это предательство", — в истерике выкрикнул он.

Российские оккупанты в Украине humanrights.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Багдасаров заявил, что Украина должна превратиться в УНР, в которую войдут только южные и восточные области. Столицей новообразования он предложил сделать Донецк, Харьков или Одессу.

Также рупор Кремля призывал Россию устроить в Украине свержение законной власти и уничтожать ее народ, как "бешенных собак".

Пропагандист оскандалился сравнением Украины с раковой опухолью, которую нужно немедленно вырезать.

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