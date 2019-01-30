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''Отторгнем весь юго-восток'': пропагандист Путина призвал к новой оккупации в Украине

1.7тЧитать материал на украинском

Кремлевский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что Россия не должна ограничиваться оккупацией Крыма и Донбасса и призвал ее вторгнуться во все южные и восточные области Украины.

Кроме того, он озвучил территориальные претензии страны-агрессора ко всем бывшим членам СССР. Угрожающими заявлениями Багдасаров разразился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Семен Багдасаров

Семен Багдасаров

Скриншот видео

"Лучше поздно, чем никогда. Пора взяться серьезно за Украину, жестко и конкретно. Вплоть до свержения существующего режима и отторжения всего юго-востока, ориентированного исторически на Российскую империю и СССР! Это — наши территории, и надо об этом смело и активно говорить. Хватит! Вся территория бывшего СССР — это наша земля!" — высказался пропагандист.

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Кроме того, Багдасаров традиционно призвал Россию к защите русских по всему миру, акцентировав внимание на Украине. По его словам, если этого не сделать, то ее население превратится в "укров".

"Когда мы говорим десяткам миллионов русских людей: "Вы не наши, пусть из вас делают укров, а нам наплевать, у нас нет зоны жизненных интересов!" — вот это предательство", — в истерике выкрикнул он.

Российские оккупанты в Украине

Российские оккупанты в Украине

humanrights.org.ua

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Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Место
Россия
Тег
СССР
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Обыкновенный фашист... Ничего нового. Смерть российско-фашистским оккупантам.
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