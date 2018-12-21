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Максим Яли
Максим Яли
Эксперт-международникВсе статьи автора

Отставка министра обороны США Мэттиса: последствия для Украины

1.9т

Итак, вчера ночью стало известно, что министр обороны США "Бешеный пес" Джеймс Мэттис написал прошение Дональду Трампу о своей отставке в феврале 2019 года.

Новость для тех, кто следит за развитием внутриполитической жизни в Соединенных Штатах , если честно, не сенсационная. Слухи об этом ходили как минимум последние полгода. Причин масса. Очевидно, что "триггером " и "последней каплей" такого решения со стороны Мэттиса стало заявление Трампа об окончательной "победе" США над ИГИЛ в Сирии, что, по словам самого Трампа, было главной и единственной задачей пребывания американского контингента там.

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Теперь же, когда задача выполнена, войска можно выводить. На радость не только Ассаду, Ирану, Турции но и Путину, который уже успел похвалить Трампа за это решение на вчерашней своей пресс-конференции. Такой себе "рождественский подарок " главе Кремля, к которому он еще добавил снятие санкций с корпораций приближенного к Путину олигарха Дерипаски. Напомню, что введение санкций лишь против активов его одного в апреле резко обрушило фондовый рынок РФ и вызвало существенную девальвация рубля на фоне резкого оттока иностранного капитала с России. Но это так, к слову и повод еще раз задуматься о связи Трампа с Кремлем и грядущей развязке "Kremlingate".

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Что же касается последствий этого решения для Украины, да и мира в целом , тут однозначно один негатив. Ведь именно Мэттис был едва ли не последним в команде Трампа, который имел у того авторитет и был способен убедить его от принятия решений, идущих вразрез с интересами США. Именно Мэттис убедил Трампа предоставить летальное оружие Украине и укреплять обороноспособность нашей страны и жестко реагировать на действия Кремля на Донбассе , а также первый высказался и поддержал позицию Украины после агрессии в Черном море в ноябре. То же касается и Сирии, и Ирана, и Северной Кореи, когдаьТрамп грозился нанести привентивный удар и отправлял флотилию к берегам Корейского полуострова.

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В общем говоря, однозначной заслугой министра обороны можно считать сдерживание Трампа от опрометчивых решений. В том числе и по Украине. Он наверняка был одним из тех, кто отговорил Трампа провести встречу с Путиным в Вашингтоне после встречи в Хельсинки. На второй, напомню, обговаривались "альтернативные" решения конфликта на Донбассе.

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Предложенные, естественно, Путиным и выигрышные для РФ. Уже совсем скоро такого человека в окружении Трампа не будет. И, соответственно, у Трампа фактически будут развязаны руки при принятии решений. Особенно учитывая то, что выборы в Конгресс уже позади, а до начала избирательной кампании 2020 уже совсем недолго. Как раз наступает время для набора предвыборных очков. Украина для Трампа- больная и "токсичная" тема именно тз-за ассоциаций с Кремлем и вмешательством в выборы 2016.

Поэтому ему необходимо ее решить. Однозначно , что до конца президентских выборов никаких резких шагов Трамп делать не будет. Но вот дальше появляются варианты, в том числе крайне негативные для нас. Да и для мира в целом, будем откровенной. Так что 2019 может стать определяющим как для Украины, так и международной безопасности в целом. Но об этом я напишу отдельно.

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Максим ЯлиМаксим Яли
Персоны
Джеймс МэттисДональд Трамп
Место
США
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