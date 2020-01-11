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11 января • обновлено в 20:01
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"Отрицать было бы глупо": эксперт объяснил, почему в Иране признали удар по Boeing

1.3т
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Ирану было бы глупо отрицать свою вину за сбитый Boeing МАУ при наличии множества доказательств против них.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал израильский военный эксперт Марк Бабот. По его словам, в Тегеране поняли, что этого факта больше скрывать не стоит и признали ответственность.

Он подчеркнул, что на записях различных спутников и радаров отчетливо видно, что украинский Boeing был сбит в результате ракетного обстрела со стороны Ирана.

Крушение украинского "боинг"

Крушение украинского "боинг"

"Факты на лицо: записи радаров и спутников подтверждают, что именно иранская ракета попала в украинский самолет. Иран понял, больше скрывать этот факт не стоит и признал ответственность. Не думаю, что теперь Трамп смягчит свою политику в отношении Тегерана, так же не думаю, что что-то может угрожать и самому иранскому президенту. У них только один руководитель на сцене", – подчеркнул эксперт.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Тегеране официально признали – украинский Boeing 737 был по ошибке сбит иранскими военными. Заявление было сделано на 3-й день после страшной трагедии, во многом из-за давления мировых лидеров и данных иностранных разведок.

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Читайте все новости по теме "Конфликт США и Ирана" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Конфликт США и Ирана Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
Авиакатастрофа Ближний восток
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