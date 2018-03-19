Отравление Скрипаля и смерть Глушкова: Скотланд-Ярд расставил все точки над "і"

Скотланд-Ярд не нашел связи между убийством российского бизнесмена Николая Глушкова и отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Как заявил председатель контртеррористического командования полиции Лондона Кларк Джаретт, в ходе расследования таких доказательств не обнаружили, передает Европейская Правда.

"Я должен подчеркнуть, что в ходе расследования не было обнаружено ничего, что позволило бы говорить о какой-либо связи с попыткой убийства в Солсбери", - сказал он.

Джаретт рассказал, что в деле об убийстве Глушкова полиция уже выслушала ряд свидетельств и изучает более 400 вещественных доказательств.

"Мы не обнаружили на данный момент никаких признаков насильственного проникновения, но судмедэксперты продолжают работать в доме Глушкова", - заявил он.

При этом полиция призвала граждан предоставлять любую информацию, которая может помочь расследованию.

Как сообщал "Обозреватель", Глушков скончался 13 марта.