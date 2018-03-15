Отравление Скрипаля: четыре страны официально объединились против РФ

Великобритания, Франция, Германия и США совместно обвинили Россию в покушении на убийство шпиона-перебежчика РФ Сергея Скрипаля и его дочь.

"Мы осуждаем атаку на Сергея и Юлию Скрипаль, которая произошла 4 марта 2018 года. Использование нервно-паралитического вещества, которое производится в России, является первым случаем его применения в Европе со времен окончания Второй мировой войны", – сказано в документе, который опубликовала корреспондент The Guardian Джессика Элгот.

Официальное заявление написано от лица британского премьер-министра Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Дональда Трампа.

Представители четырех стран подчеркнули, что это была атака на суверенитет Великобритании, и такие действия являются грубым нарушением международного права и положений Конвенции о запрещении химического оружия.

Напомним, Сергей Скрипаль был сотрудником ГРУ, где проработал до 1999 года. В 1995 году его завербовали спецслужбы Великобритании. В 2006 году российский суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаля помиловали и передали США.

Как сообщал "Обозреватель", Скрипаля отравили вместе с дочерью 4 марта в городе Солсбери нервно-паралитическим веществом, разработанным еще во времена СССР.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятно, стоит за их отравлением. 14 марта она объявила, что Великобритания высылает 23 российских дипломатов, которые имели отношение к разведке РФ.

Также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал санкции, которые страна примет в отношении РФ в связи с отравлением Скрипаля. Тем временем, США 15 марта расширили санкции против России.