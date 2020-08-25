Ведущие СМИ Европы связали отравление Навального с режимом Путина: что пишут на Западе об инциденте

Известные европейские издания связывают отравление российского оппозиционера Алексея Навального с его политической деятельностью и подробно освещают историю инцидента.

Как пишет ВВС, мало какие из событий в Восточной Европе привлекают столько же внимания, сколько привлекло на Западе отравление Навального. Журналисты проанализировали знаковые публикации СМИ Европы о вероятном покушении на россиянина.

Французскаягазета Le Monde пишет, что "дело Навального осложнит отношения с Москвой".

В то время как канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Шарль Мишель ведут с президентом РФ Владимиром Путиным "деликатные переговоры" о ситуации в Беларуси, пишет газета, отравление Навального показывает, насколько трудно вести дела с Москвой.

Le Monde напомнила, что Макрон в последнее время пытался наладить диалог с Путиным и обещал приехать в Москву с визитом в 2020 году.

"Белорусский кризис и дело Навального требуют от Макрона, чтобы он был как никогда четок и тверд в этих контактах", – отметили в издании.

По мнению Le Monde, это отравление, как и предшествовавший ряд убийств и покушений на противников Кремля, многое говорит о сути российской власти:

"Виновных в этих преступлениях редко удается найти, а если даже находятся исполнители, то заказчики остаются в тени. На каком бы уровне ни принимались решения, такие способы заставить умолкнуть политических противников многое говорят о слабости режима, который организует эту систему репрессий и безнаказанности или по крайней мере позволяет ей существовать".

Живущий в Лондоне канадский публицист и историк Гвин Дайер, чьи тексты публикуют десятки газет по всему миру, пишет, что отравление Навального напомнило ему историю с убийством в 1170 году Томаса Беккета – архиепископа Кентерберийского и оппонента короля Генриха Второго.

В колонке в кипрской газете Cyprus Mail историк рассказал, что, согласно официальной версии, Беккета зарубили четыре рыцаря, которые захотели угодить Генриху и слишком буквально восприняли его слова: "Ах, кто бы меня избавил от этого строптивого попа?"

Сам Генрих утверждал, что не хотел убивать архиепископа, а также очень демонстративно раскаивался. Многие историки не верят в его непричастность.

"Может, босс и не отдавал приказы лично, но очень трудно поверить, что он не знает, что происходит. Заявления россиян, что все эти инциденты [с убийствами и покушениями на оппозиционеров] – это провокации враждебных западных спецслужб, не выглядят правдоподобными: Россия просто недостаточно важна, чтобы тратить на нее столько усилий, сколько для этого понадобилось бы", – написал Дайер.

Ведущая немецкая газета Frankfurter Allgemeine ежедневно публикует новости о Навальном. Она также спросила читателей, будут ли расследованы обстоятельства отравления оппозиционера. По состоянию на полдень 25 августа больше 80% респондентов ответили: "Нет".

Еще одно популярное немецкое издание, Spiegel, пишет, что перед Западом снова встает вопрос: причастен ли Путин лично к отравлению Навального, или же это сделали люди, которые хотели угодить президенту. Причем второй вариант не особо облегчит дело, считает автор Spiegel Маркус Фельденкирхен.

"Правительство Германии теперь тоже оказалось под давлением. Одно дело – хотеть тесного сотрудничества с Россией. Совсем другое – поддерживать сотрудничество с Путиным – человеком, который аннексировал Крым в нарушение международного права, активно дестабилизировал восток Украины, человеком, который, по всей видимости, стоит за хакерской атакой на бундестаг и за убийством в Тиргартене", – написал Фельденкирхен.

Немецкое издание Bild такжевело видеотрансляции из аэропорта Тегель, куда оппозиционера привезли из Омска, и из клиники "Шарите".

Организатор Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер рассказал Bild, что отравление Навального "серьезно подорвало доверие Запада к российскому руководству".

Представитель оппозиционной партии "Свободные демократы" Александер Граф Ламбсдорф в свою очередь призвал ввести против российского руководства новые санкции и подать иск в Международный уголовный суд.

Испанская El Pais в контексте инцидента с Навальным напомнила о отравлении Александра Литвиненко и Сергея и Юлии Скрипалей. Кроме того, два года назад в ту же клинику "Шарите" с симптомами отравления был доставлен из России участник Pussy Riot, один из издателей независимого информационного проекта "Медиазона" Петр Верзилов.

По мнению El Pais, отравление Навального может еще больше осложнить отношения Берлина и Москвы.

"Канцлер Германии Ангела Меркель недавно сказала, что у Германии есть серьезные основания подозревать [РФ] к кибератаке на бундестаг и депутатов. К этому добавляется убийство средь бела дня в берлинском парке чеченского мятежника, в котором прокуратора Германии обвинила Москву", – напомнила испанская газета.

Итальянская La Repubblica процитировала российского оппозиционера в изгнании и бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова:

"Очень ясный сигнал всем в России и за ее пределами: режим Путина больше не потерпит, чтобы кто-то поднимал голос против него".

"Путин несет ответственность за то, что происходит в России, потому что это он создал систему, в которой такие случаи стали нормой. Но мы ждем выводов немецких врачей, каким веществом был отравлен Алексей Навальный. Тогда мы сможем лучше понять, кто именно это сделал", – сказала газете La Repubblica вдова отравленного сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко Марина.

Датское издание Information в свою очередь напомнило, что отравление произошло перед выборами: "Таким образом, человек, который стал объединяющей силой антипутинского движения, выведен из игры перед сентябрьскими местными выборами".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Европейский Союз осудил отравление Алексея Навального и назвал происшествие "похожим на покушение на жизнь".

Ранее немецкая клиника Charite подтвердила отравление политика веществом группы холинэстеразы.

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