Отравление Литвиненко: отец экс-офицера ФСБ назвал имя убийцы

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, который умер от отравления полонием в 2006 году в Великобритании, был убит Алексом Гольдфарбом - человеком из "близкого круга" российского олигарха Бориса Березовского.

Такое заявление сделал отец агента российских спецслужб Вальтер Литвиненко в эфире Первого канала, передает "РИА Новости". Появившись в студии, мужчина поприветствовал и обнял Андрея Лугового, которого Великобритания подозревает в убийстве Литвиненко.

Отмечается, что в 2000 году Гольдфарб помогал Литвиненко переправиться из Турции в Великобританию. Об этом, по словам отца погибшего, ему сообщила жена Гольдфарба. Также он отметил, что Ахмед Закаев, который тогда тоже находился в Лондоне, назвал Гольдфарба агентом ЦРУ.

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"Его, мне кажется, отравили несколько раз. Даже в госпитале его отравили", — заявил Вальтер Литвиненко, добавив, что попасть в больницу мог кто угодно.

Также он отметил, что изначально его сыну ставили диагноз "пищевое отравление", который затем сменили на отравление таллием, и только потом была озвучена версия о применении полония-210.

Как писал "Обозреватель", вдова Литвиненко после отравления российского шпиона Сергея Скрипаля выступила с важным заявлением.