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31 октября • обновлено в 07:54
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Отправил атомные корабли: рассекречена крупнейшая спецоперация Путина против НАТО

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Российские подводные лодки проводят специальную операцию в северной части Атлантического океана.

Об этом сообщает норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники в разведке. Отмечается, что целью операции является отработка прорыва обороны НАТО и скрытного подхода к восточному побережью США.

По информации СМИ, участвуют 10 подводных лодок, восемь из которых — атомные. Они якобы попытаются зайти как можно дальше в Атлантический океан, не будучи обнаруженными. Источники утверждают, что это не учения, а "крупнейшая со времен холодной войны" спецоперация.

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Раскрылась спецоперация Россия в Атлантическом океане

Раскрылась спецоперация Россия в Атлантическом океане

RT

В то же время в России все отрицают. Информированный источник в силовых структурах РФ утверждает, что в заявлении телеканала "много вымысла", передает "Интерфакс".

По его словам, российские подводные лодки вышли в Баренцево и Норвежское моря в ходе плановых тренировок.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне разведения войск в Золотом Россия перебросила на Донбасс бойцов из подразделения специального назначения и так называемых "казачьих формирований" для ротации и усиления оккупационных войск.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
НАТО
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Хватит врать!!! В первую очередь РФ нападет на Прибалтику! Они уже 26 лет ждут...
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