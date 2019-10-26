Отмена перевода часов в Европе: появились неожиданные данные

В Европейском Союзе могут передумать отменять перевод часов на летнее и зимнее время. Одна из причин - неготовность стран континента и несогласованность общего временного пространства.

Как пишет DW.com, до сих пор неизвестно, будет ли рассматриваться вопрос о времени на декабрьской встрече министров транспорта – именно в их компетенции находится этот вопрос.

В правительстве уже Германии объяснили, что важным условием является избежание "временных островов и разногласий" между отдельными государствами-членами ЕС.

Перевод часов Иллюстрация

Вместе с тем еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер признался, что "не будет грустить, если отменить перевод часов не удастся". Так, он указал на преимущества одного часового пояса для европейского общего рынка.

Как известно, в марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену перевода часов с 2021 года. Пока это решение является только рекомендацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 27 октября 2019 года в 4 часа утра по Киеву Украина перейдет на зимнее время.

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