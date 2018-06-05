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Отбить у РФ: США готовятся взять под контроль важные территории

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США меняет географические приоритеты в своей военной стратегии, ориентируемой на конкуренцию с Россией, и планирует возрождение 2-го флота, чтобы обеспечить контроль над Северной Атлантикой.

Особенно актуальным этот вопрос стал на фоне увеличения там присутствия российских подводных лодок, говорится в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, опубликованном на "Апострофе".

Так, американские эксперты считают, что стратегия национальной США от 2018 года, которая определяет противостояние со сверхдержавами как "главный вызов процветанию и безопасности США", однозначно говорит об установлении новых стратегических приоритетов.

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"Северная Атлантика стала центральным театром действий в конкуренции с Россией, в результате чего американские военные чиновники объявили о планах возродить 2-й флот США, расформированный в 2011 году. Главная миссия 2-го флота будет заключаться в обеспечении господства военно-морского флота США в океане на фоне увеличения количества вылазок туда российских подводных лодок. На севере Атлантики Исландия, имеющая стратегическое расположение для обнаружения и перехвата такой подводной деятельности, получает повышенное внимание со стороны США", - отмечают аналитики.

Напомним, ранее частная разведка США обнародовала список проблем России.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
давно пора было,а то янки выжидали когда козломордые начнут блеять.
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