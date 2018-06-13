День России. Очень долго этот праздник не был моим, казался искусственным и надуманным. Но события последних лет придали ему новый и очень важный смысл.

Напомню, что День России был объявлен в июне 1991 г. и приурочен к двум событиям. 12 июня 1990 г. Верховный Совет РСФСР объявил о государственном суверенитете России, а 12 июня 1991 г. прошли первые вполне свободные выборы главы государства в России.

Два эти события встают в один ряд. Они - решительное утверждение народов России, что ничего общего с тоталитарным коммунистическим СССР они больше иметь не желают. В феврале 1990 г. под давлением колоссальных демонстраций (в Москве на улицы 25 февраля вышло четверть миллиона человек) коммунисты отменили 6 статью конституции СССР о верховенстве КПСС. Тогда повсюду звучал призыв - "Никакого коммунизма, никакого социализма!". Борис Ельцин и многие его сторонники, в том числе мэры столиц - Г.Попов и А.Собчак демонстративно вышли из КПСС.

Суверенитет России 12 июня 1990 поддержали 903 депутата Верховного Совета РСФСР. Против голосовало 13, 9 - воздержались. Суверенитет РСФСР вовсе не означал развал "большой страны" - он означал свободу от тоталитарного коммунистического центра. Вслед за РСФСР суверенитет объявили другие республики - 23 июня - Молдавия, 16 июля - Украина, 27 июля - Белоруссия. Теперь свободные некоммунистические государства могли вступить в такие отношения друг с другом, какие сочтут нужными их народы. Форму и уровень межгосударственного единства они могли найти сами, но уже вне рамок тоталитарного СССР. И начало этому положила Россия и граждане Москвы и Петербурга 12 июня 1990 г., поддержав своей волей решение Верховного Совета.

Новости Не получается в России общего праздника

А на следующий год в тот же день в России прошли выборы главы государства. Июньские прямые выборы президента, стали первыми в тысячелетней истории России выборами главы государства и первыми полностью свободными выборами со времени выборов в Учредительное Собрание в ноябре 1917 г. Эти выборы обернулись политическим триумфом Бориса Ельцина. Против "независимого кандидата" Ельцина, порвавшего с КПСС, боролись пять претендентов, причем четверо из них – Николай Рыжков, Аман Тулеев, Альберт Макашов и Владимир Бакатин – представляли разные части спектра коммунистической партии, а шестой, лидер ЛДПСС – Владимир Жириновский, как подозревали многие, был ставленником КГБ. Но Ельцин был единственным из 6 кандидатов, предложившим четкую программу коренных реформ, выводящих Россию из-под глыб тоталитарного коммунизма, и без обиняков объявил об этом.

Победа Ельцина уже в первом туре была впечатляющей: он получил 57.3% голосов. Официальный представитель Михаила Горбачева - Николай Рыжков – получил 16,85% голосов, Вадим Бакатин, другой "друг" Горбачева – 3,42%; позиционировавший себя как "прогрессивный" коммунист, председатель Кемеровского совета народных депутатов, Аман Тулеев (да, да, тот самый!) – 6,81%; коммунист-сталинист Альберт Макашов – 3,74%. Лидер ЛДПСС Владимир Жириновский – 7,81%. Таким образом, все коммунистические кандидаты, вместе взятые, получили поддержку немногим более 30% избирателей. Лишь в четырех административных единицах первого порядка – в Кемеровской области, Туве, Горном Алтае и Агинском округе коммунистические кандидаты опередили Ельцина. На выборах 12 июня 1991 г. коммунистический строй во всех его проявлениях – и реформистском, и, тем более, тоталитарном, был сознательно отвергнут более чем двумя третями граждан России.

Антикоммунистические устремления, прочно укоренившиеся в массовом сознании в течение предшествующих двух лет, стали одним из главных факторов, определявших поведение российских избирателей в июньской кампании 1991 года. Его сила была продемонстрирована и в ходе проведенного одновременно с президентскими выборами референдума избирателей Ленинграда по вопросу о переименовании города. Большинство жителей высказались за возвращение городу названия Санкт-Петербург, отказавшись именовать его впредь в честь основателя русского коммунизма. Также одновременно с избранием Ельцина президентом, в Москве и Ленинграде два известных демократических лидера, Гавриил Попов и Анатолий Собчак, добились избрания мэрами.

Теперь, когда власть откровенно ностальгирует по коммунистическим порядкам, превозносит ВЧК-КГБ, ставит статуи Дзержинскому и Сталину, восстановила гимн "Союз нерушимый...", трепетно оберегает всю коммунистическую символику от трупа в Мавзолее, до звезд на башнях Кремля, а, главное, как в советское время фальсифицирует и профанирует выборы, бросает за решетку сотни свободолюбивых людей, пытает в застенках, убивает бессудно - вспомнить о годах нашей гражданской силы и славы, когда мы решительно сказали коммунизму - "НЕТ" - самое время.

Да, мы смогли с помощью Божией свергнуть и власть политбюро КПСС, и прогнать жалких заговорщиков ГКЧП. Не наша вина, а во многом вина той власти, которой мы поверили в 1991 г., что победа ушла из наших рук и началось ползучее возвращение в ложь, а потом и в тиранию. Не мы назначали в декабре 1999 г. "преемника", и уж тем более не мы давили нашу свободу и достоинство, когда шаг за шагом конституция новой России превращалась в ничего не значащую бумажку для новой, путинской власти.

Но тогда, 12 июня 1991 г. мы сделали правильный выбор - не выбор человека, а выбор стратегической цели развития России. И эту цель мы должны вспомнить и следовать ей ныне.

Горбачев не решился, а может быть и по совести не мог, фальсифицировать выборы и референдум 17 марта 1991 г. - он, убежденный тогда коммунист (назад к Ленину - помните?) больше уважал волю своих сограждан, чем нынешний, безальтернативный подполковник и его славная "рать".

Вспомним же те славные июньские дни 1990 и 1991 года, расскажем о них детям и внукам. И, как тогда, утвердим себя без грана страха свободными гражданами пока несвободной России - "Никакого коммунизма, никакого большевицкого социализма, никакого Чекизма! Власть в России принадлежит её народу, и только ему, а не скользким чиновникам, держимордам силовикам и моему ровеснику - тирану".

12 июня - день нашей свободу и день нашего будущего.