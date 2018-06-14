То, что произошло в Сингапуре 12 июня 2018 года, многими людьми в мире воспринимается как фантастика, "сцена из научно-фантастического фильма". Так считает один из участников "сингапурского чуда" Ким Чен Ын. В его словах, безусловно, есть доля преувеличения и самохвальства, но "чудо", действительно, произошло. Главы государств, до сих пор находящихся в состоянии войны, еще вчера угрожавших друг другу чуть ли не уничтожением, встретились, долго жали руки, около 40 минут говорили тет-а-тет, потом подписали бумагу, о которой оба отозвались как о замечательном документе и сообщили миру, что теперь на Корейском полуострове все будет прекрасно.

Несмотря на отсутствие конкретики, этот саммит можно считать главным позитивом 2018 года. КНДР взяла на себя обязательства по ядерному разоружению Корейского полуострова, в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Трамп пообещал, что процесс ядерного разоружения Северной Кореи пройдет очень быстро. Правда, сразу после этого Ким Чен Ын трижды проигнорировал вопросы журналистов о том, откажется ли он от ядерных ракет. Это был знак того, что реальные процессы будут существенно отличаться от той идиллии, которая была явлена миру в Сингапуре.

Главной причиной этих отличий и основной трудностью денуклеаризации Корейского полуострова станет та пропасть, которая разделяет КНДР и условный Запад, в орбиту которого в той или иной степени включены почти все страны планеты, включая и ненавистников США. Ким Чен Ын учился в швейцарской школе, любит американский баскетбол, английский футбол и явно хотел бы прекратить свое изгойство, интегрировавшись в большой мир современной цивилизации. Но при этом ему не хочется разделить судьбу Каддафи, с которым у него есть весьма неприятные созвучия. Ливия Каддафи строилась на основе оригинальной "третьей всемирной теории". В основе КНДР заложена оригинальное учение чучхе. Обе страны шли "своим путем", кардинально отличающимся от всех остальных стран. Каддафи называли "Братский вождь" и "Руководитель революции" - Ким Чен Ына иногда панибратски называют "Маршал", но чаще именуют "Новой звездой", "Блистательным товарищем" или "Гением среди гениев". Каддафи ездил по всему миру со своим шатром – Ким Чен Ын приехал на встречу с Трампом в Сингапур со своим именным унитазом. Яркий образ черенка от лопаты, воткнутого в тело "Братского вождя", будет сильным препятствием для того, чтобы "Блистательный товарищ" отказался от ядерных ракет.

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Когда в конце 2011 года Ким Чен Ын пришел к власти, его принялись сравнивать с Горбачевым. Это было впечатление от начатых им экономических реформ, отдаленно напоминающих наш НЭП или китайскую политику "Реформ и открытости". Но во внешней и внутренней политике "Гений среди гениев" вел себя далеко не по-горбачевски. Партизанским образом ввел КНДР в клуб ядерных держав. Казнил своего дядю, велев расстрелять его из зенитного пулемета, заказал отравление старшего брата. Цинизм и реалполитик, господствующие в психологии мировых лидеров, не будут препятствовать их встречам с симпатичным молодым каннибалом. Ему будут улыбаться и жать руки до тех пор, пока у него за пазухой водородная заточка. Как только он ее выкинет, вполне может рассчитывать на черенок от лопаты. Поблагодарив Трампа за встречу, Ким Чен Ын заявил, что стороны решили "оставить прошлое позади". Очевидно, что сам северокорейский лидер прекрасно осведомлен о неприятной повадке прошлого постоянно дотягиваться и напоминать о себе в самые неподходящие моменты.

Тем не менее, от встречи в Сингапуре выиграли почти все в мире и мир в целом. Выиграл Трамп, поскольку именно его политика беспорядочного размахивания военно-морскими кулаками у носа КНДР и его заполошные вопли в Твиттере привели к тому, что лидер КНДР решил как-то договариваться с этим невменяемым рыжим чудовищем. А от критики тех, кто уже ругает Трампа за легитимизацию людоеда, 45-й президент США привычно отмахнется. Возможно, главным бенефициаром стал Ким Чен Ын и его страна, поскольку у КНДР появился реальный шанс выползти из изоляции. Выиграл народ Южной Кореи, которому, возможно, больше не придется бояться гибели от агрессии северных соседей.

От сингапурского G2 выиграл весь мир, кроме, пожалуй, Путина, по репутации которого как главного решалы, без участия которого никто в мире не чихает, нанесен сокрушительный удар. Один из главных узелков на планете – корейский узел, туго затянутый Советским Союзом 73 года назад – на наших глазах начал потихоньку распутываться без участия России. Путин как главный торговец неприятностями будет пытаться помешать. С этой целью в Пхеньян накануне саммита в Сингапуре был послан Лавров. Помешать пока не получилось. Так что планету можно осторожно поздравить с небольшим успехом: угроза ядерного конфликта на Дальнем Востоке пока снята…