Осудили Россию: Сейм Латвии поддержал санкции по "списку Магнитского"

8 февраля Сейм Латвии призвал правительство ввести санкции против фигурантов "списка Магнитского".

Об этом сообщает местное издание LETA.

Ранее, парламентская Комиссия по иностранным делам одобрила законопроект. В списке указаны 49 граждан России.

Согласно ключевым положениям "закона Магнитского", в страну нужно запретить въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

Сейм осудил Россию, недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Магнитского, и подчеркнул, что Латвия выступает против откровенных нарушений прав человека.

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По словам главы комиссии по иностранным делам Ояра Эрик Калниньша, поддержка данного закона "является делом чести для Латвии как демократического и правового государства, а также делом совести для каждого депутата Сейма".

Он отметил, что введение санкций направит Латвию по стопам Конгресса США, а также парламентов Канады, Великобритании, Литвы и Эстонии. Ведь там уже приняты "символически названные именем Магнитского правовые акты".

Справка: Сергей Магнитский работал в консалтинговой компании Firestone Duncan. Его арест и смерть в изоляторе "Матросская тишина" в 2009 году вызвали международный резонанс и послужили стали поводом для принятия в США и Канаде закона, вводящего санкции в отношении лиц, предположительно причастных к его гибели.

Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное хищение, санкционированное и проведенное российскими чиновниками. Его арестовали, а за семь дней до истечения срока он скончался.

Как сообщал "Обозреватель", ранее собственный "список Магнитского" с 49 причастными к нарушению прав человека, коррупции и отмыванию денег граждан РФ обнародовала Литва.