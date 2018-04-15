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Слава Рабинович
Слава Рабинович
ФинансистВсе статьи автора

Осторожно, двери закрываются. Следующая станция КНДР

3.3т

Путин, Медведев и их ОПГ продолжают чморить своих собственных граждан. "Закона подлецов" и эмбарго на качественные продукты было мало. Больные дети-сироты умирают в российских казённых Домах Ада (иногда, прежде чем умереть, они безнаказанно насилуются педофилами), и большинство народонаселения, кроме самой путинской ОПГ, жрёт сырный продукт вместо сыра, а также творог, который загорается при поднесении к нему спички. Пальмовое масло рулит. При этом Медведев владеет винодельческими и оливковыми угодьями в Италии, а Путин наслаждается мировыми гастрономическими изысками побольше, чем сам Ротшильд.

По Воронежу: запреты на ввоз лекарств (!!!) и программного обеспечения из США, различных видов товаров, ограничения на работу в России граждан США, ограничения технологического сотрудничества… и так далее.

Новости
Собачий лай из-за забора: Россия определилась с санкциями

Большевизм и экспроприация: фактическое разрешение производить в России товары с американскими товарными марками без согласия правообладателей.

Сколько онкологических (и не только) больных умрёт в России без американских лекарств последнего поколения?

При этом у разных там газмановых и прочих путиноидов на роже написано: "Флорида-наш".

Интересно, а что ещё нужно сделать с быдлонародонаселением, чтобы оно смогло начать выстраивать хотя бы элементарные причинно-следственные связи?

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Автор
Слава РабиновичСлава Рабинович
Тема
Санкции против России
Персоны
Владимир ПутинДмитрий Медведев
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Славы Рабиновича
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