''Оставьте его себе'': Путин разозлил россиян ''гастролями'' в Сербии

Сербия, куда с визитом прибыл президент РФ Владимир Путин, устроила для него прием с почестями, что изрядно разозлило россиян.

Соответствующими снимками поделился в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. В столице страны Белграде разместили билборды и постелили красную дорожку для "уважаемого гостя".

"Добро пожаловать, президент Путин, наш дорогой друг", – такие слова с флагами двух государств повесили по всему городу.

Twitter Дмитрий Смирнов

Twitter Дмитрий Смирнов

Twitter Дмитрий Смирнов

Пользователей возмутило "шоу" в Белграде, посвященное Путину.

"Будет оплачено российскими налогоплательщиками?", "Может, они его себе оставят?", "Плешивый лучше бы реформами в стране занимался,а не разъезжал бы с гастролями", "Раздает деньги Зимбабвам и Сербиям!" – написали они.

В очередной раз отметили также невысокий рост российского лидера в сравнении с президентом Сербии Александром Вучичем. "Какой рост у Вучича? Разница бросается в глаза – 199 см против 170 на высоких каблуках", – сыронизировали в комментариях.

Владимир Путин прилетел в Белград: Президент Сербии Александр Вучич приехал в аэропорт, чтобы лично его встретить pic.twitter.com/cP3uitOlU9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 января 2019 г.

"Добро пожаловать уважаемый президент Путин, дорогой друг": Белград подготовился к визиту президента России pic.twitter.com/EpwdV8h1yX — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети спалили реальный рост Путина.

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