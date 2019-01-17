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''Оставьте его себе'': Путин разозлил россиян ''гастролями'' в Сербии

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Сербия, куда с визитом прибыл президент РФ Владимир Путин, устроила для него прием с почестями, что изрядно разозлило россиян.

Соответствующими снимками поделился в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. В столице страны Белграде разместили билборды и постелили красную дорожку для "уважаемого гостя".

"Добро пожаловать, президент Путин, наш дорогой друг", – такие слова с флагами двух государств повесили по всему городу.

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''Оставьте его себе'': Путин разозлил россиян ''гастролями'' в Сербии

Twitter Дмитрий Смирнов

''Оставьте его себе'': Путин разозлил россиян ''гастролями'' в Сербии

Twitter Дмитрий Смирнов

''Оставьте его себе'': Путин разозлил россиян ''гастролями'' в Сербии

Twitter Дмитрий Смирнов

Пользователей возмутило "шоу" в Белграде, посвященное Путину.

"Будет оплачено российскими налогоплательщиками?", "Может, они его себе оставят?", "Плешивый лучше бы реформами в стране занимался,а не разъезжал бы с гастролями", "Раздает деньги Зимбабвам и Сербиям!" – написали они.

''Оставьте его себе'': Путин разозлил россиян ''гастролями'' в Сербии
''Оставьте его себе'': Путин разозлил россиян ''гастролями'' в Сербии
''Оставьте его себе'': Путин разозлил россиян ''гастролями'' в Сербии

В очередной раз отметили также невысокий рост российского лидера в сравнении с президентом Сербии Александром Вучичем. "Какой рост у Вучича? Разница бросается в глаза – 199 см против 170 на высоких каблуках", – сыронизировали в комментариях.

''Оставьте его себе'': Путин разозлил россиян ''гастролями'' в Сербии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети спалили реальный рост Путина.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Владимир ПутинАлександр Вучич
Место
СербияБелград
Тег
Новости России
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Сами с троллевских аккаунтов написали комментарии и сделали их этого новость ... Обосреватель по жизни ! )
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну как не присесть пукину на такую дорожку!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Во время визита Путина в Сербию фотографы не знали, как снимать двух президентов. Если снимать в полный рост Вучича, не видно Путина. Если снимать в полный рост Путина, не видно Вучича.
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