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Опять "Вагнер": появились данные о новых погибших россиянах в Сирии

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В ночь на 23 мая в Сирии погибли шестеро военнослужащих из России, двое из которых являются наемниками частной военной компании "Вагнер".

Как сообщает "Новая газета" со ссылкой на источник, также пострадали еще двое россиян, которых уже доставили в больницу в Москве.

Отмечается, что наемники "Вагнера" в Сирии в провинции Дейр эз-Зор якобы занимаются "охраной асадовских нефтяных вышок".

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Ранее появилась подробная информация о двух россиянах, которые погибли 23 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне россияне понесли новые потери в Сирии. Их атаковали террористы ИГИЛ.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на Обозревателе.

Тема
Конфликт в Сирии
Место
Россия
Объект
ЧВК Вагнер
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