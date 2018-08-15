В 2015 году я писала статью, в которой перечисляла основные направления, по которым российская пропаганды пытается дискредитировать оппозицию и, соответственно, основные ошибки, совершаемые на этом фоне оппозиционерами. Сейчас, на фоне президентства Дональда Трампа, в Соединенных Штатах возникло, возможно, самое масштабное в новейшей истории страны оппозиционное движение. Попробуем определить, насколько его уязвимые места схожи с российским, пишет Ксения Кириллова для tverezo.info.

Отношение к патриотизму

Я много раз отмечала, что одной из наиболее успешных тактик внутренней российской пропаганды стало навязывание ложных ассоциативных рядов, шаблонов и клише, противопоставляющее друг другу не только разные группы, но и разные идентификации внутри самого человека. Кремлевская пропаганда изо всех сил стремится загнать человека в "гетто" какой-либо одной из его идентичностей, "отрезая" тем самым возможность ассоциировать себя одновременно с несколькими группами, либо и вовсе навязывая ему ложную идентичность. Одним из самых ярких примеров такой тактики стало противопоставление терминов "либерал" и "патриот", и внушение стереотипа, что "либерал не может быть патриотом". К сожалению, либеральная интеллигенция в России во многом поддалась этому стереотипу, также приняв данное противопоставление как аксиому. В последние годы ряд фигур в российском оппозиционном движении пытается разбить это клише, но данные попытки пока не увенчались успехом.

Подобную же тактику используют и праворадикальные СМИ в США, которые через навешивание фальшивых ярлыков искажают саму картину реальности. Так, сторонники Дональда Трампа пытаются сделать ставку на патриотизм, подчеркивая, что именно они являются "настоящими патриотами" Америки, тогда как его противники – это, говоря советскими терминами, "безродные космополиты", которые втайне ненавидят свою страну и периодически жгут американский флаг.

К чести американской оппозиции следует сказать, что она в большинстве своем не поддалась на эту уловку. Напротив, большинство людей, выступающих против Трампа, подчеркивают, что в основе их мотивации лежат именно патриотические мотивы. Однако представители крайне левых, в первую очередь радикально-анархистских групп, безусловно, восприняли победу Дональда Трампа как повод для укрепления своей антиправительственной позиции и усиления и ранее присущего им тезиса о том, что "американское государство не имеет права на существование" и представляет собой репрессивную машину угнетения. Представители этого движения сравнительно малочисленны, однако крайне правая пропаганда успешно использует их как иллюстрацию своих тезисов. Также пример радикально левых активно используется российскими "троллями" для усиления противоречий в американском обществе.

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К слову, крайне правые американские националистические группы точно также рассматривают современную Америку как абсолютное зло, и призывают к отделению от нее, в том числе посредством кровопролитной гражданской войны. Таких взглядов придерживается, к примеру, организация "Лига Юга", откровенно симпатизирующая России и даже создавшая на своем сайте раздел на русском языке. Однако на фоне периодических "заигрываний" администрации Трампа с националистами антигосударственная риторика крайне правых сейчас идет на спад, тогда как сепаратистские и радикальные тенденции на левом крае спектра, напротив, усиливаются как естественный протест против риторики Белого дома. Ключевые американские институты, в первую очередь правоохранительные, часто оказываются в таком случае под "двойным ударом" как со стороны президента, так и со стороны левых радикалов.

Ложная "политизация" критики

Кроме этого, сторонники Трампа весьма преуспели в распространении других клише, в частности, в приписывании всем своим оппонентам определенных политических взглядов и искажении сути этих взглядов. Похожая тактика используется и в России, где всех противников Владимира Путина принято именовать "либералами". С этим словом в сознании "путинского большинство" неразрывно связан внушенный пропагандой ассоциативный ряд "иностранных агентов", мечтающих "разграбить Россию" по приказу "заокеанских хозяев" и погрузить ее в хаос и нищету. В свою очередь, правая пропаганда в США часто стремится представить оппозиционное движение исключительно как левое – некий "коммунистический заговор", ставящий целью разрушить Америку.

Как уже отмечалось, эта картина крайне далека от реальности. Демократическая партия представляет собой широкую коалицию людей довольно разных взглядов, и крайне левое ее крыло, как уже говорилось, не так многочисленно. К тому же многие американские "левые" по своим взглядам часто находятся правее европейских социалистов, не говоря уж о коммунистах.

Во-вторых, крайне неверно сводить антитрамповские настроения к политической борьбе. Президента США критикуют люди самых разных взглядов, в первую очередь, специалисты по национальной безопасности и ветераны спецслужб, в силу своей работы чаще всего вообще не имеющие партийных симпатий. Более того, значительная часть Республиканской партии, особенно на уровне рядовых ее членов и партийных интеллектуалов, категорически не приняла Трампа. Достаточно сказать, что именно по этой причине часть лояльных прежде республиканцев откололась от партии и создала альтернативное консервативное движение.

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Необходимость говорить с людьми об острых социальных проблемах

Российская оппозиция, к сожалению, довольно поздно поняла необходимость делать акцент на этой теме. У американской оппозиции еще есть шанс привлечь внимание "глубинки", говоря о проблемах американского среднего класса, а не только о защите иммигрантов или этнических меньшинств. К примеру, ряд СМИ отмечает, что отдельные решения Трампа могут привести к потере рабочих мест, а "торговые войны" ведут к сокращению доходов населения. Однако успешнее всего эту тему получается озвучивать у людей более "социалистических" взглядов, что ослабляет позицию умеренных демократов и умеренной консервативной оппозиции. Лидерам американской оппозиции, к сожалению, не хватает той простоты и харизматичности, которая так привлекательна для обывателей, и в этой части они все еще проигрывают демагогии Дональда Трампа.

Разобщенность оппозиции

С одной стороны, масштабный характер оппозиции является для нее самой достаточно большим плюсом и дает возможность людям разных политических взглядов объединиться вокруг общих, фундаментальных ценностей. С другой стороны, на практике такое объединение происходит весьма непросто. Патриотическая тематика, ранее бывшая в основном прерогативой консерваторов, сейчас берется на вооружение людьми, ранее никогда не интересовавшимися сферой безопасности и не имеющими профессиональных знаний в этой области. Поэтому неизбежно, что в ряде случаев она начинается подменяться политической повесткой.

Справедливости ради стоит сказать, что основу для такого смешения заложил сам Дональд Трамп, называя политических противников "предателями" за отказ аплодировать ему. Однако постоянное вбрасывание в общество ярлыков "предателей" и "врагов народа" было подхвачено и на другом конце идеологического спектра. Так называемые "радикальные прогрессисты" со свойственным им "политическим сектантством" также готовы объявить врагами даже соратников по оппозиционному движению, если те придерживаются иных взглядов. При этом некоторые американские эксперты отмечают, что именно противоречия между "прогрессистами" и умеренными демократами становятся сегодня основной точкой приложения усилий "троллей", которые, как утверждают аналитики, и по сей день довольно успешно действуют в американском информационном пространстве.

Тем не менее, у американской оппозиции еще есть все шансы преодолеть расколы и не повторить ошибок россиян. При всей разнородности и отсутствии общей повестки оно, по крайней мере, не является маргинальным, более того, представляет собой большинство американского общества. Еще одним важным отличием этого движения является то, что оно формируется "снизу", базируясь на гражданской инициативе, а не указаниях политических лидеров. Однако в случае если руководство оппозиционной партии не сможет выдвинуть достаточно популярных и компромиссных фигур, позиция этих граждан так и не найдет отражения во власти.