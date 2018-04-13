Генсек ООН заявил о начале новой мировой войны

В международных отношениях начался период новой холодной войны.
Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш на заседании Совета безопасности ООН.
"Холодная война вернулась в полном смысле этого слова", - заявил он.
"Но больше не присутствуют механизмы контроля, которые в прошлом помогали контролировать риск эскалации", — посетовал генсек ООН.
Как писал "Обозреватель", ранее генсек ООН дал тревожный прогноз по делу Скрипаля.
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