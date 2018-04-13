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Генсек ООН заявил о начале новой мировой войны

6.8тЧитать новость на украинском

В международных отношениях начался период новой холодной войны.

Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш на заседании Совета безопасности ООН.

"Холодная война вернулась в полном смысле этого слова", - заявил он.

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"Но больше не присутствуют механизмы контроля, которые в прошлом помогали контролировать риск эскалации", — посетовал генсек ООН.

Как писал "Обозреватель", ранее генсек ООН дал тревожный прогноз по делу Скрипаля.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на Обозревателе.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Антониу Гутерреш
Объект
ООН
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