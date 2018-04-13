Генсек ООН заявил о начале новой мировой войны

В международных отношениях начался период новой холодной войны.

Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш на заседании Совета безопасности ООН.

"Холодная война вернулась в полном смысле этого слова", - заявил он.

"Но больше не присутствуют механизмы контроля, которые в прошлом помогали контролировать риск эскалации", — посетовал генсек ООН.

Как писал "Обозреватель", ранее генсек ООН дал тревожный прогноз по делу Скрипаля.