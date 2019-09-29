"Она для меня вторая мать": стало известно об утрате Лукашенко

Стало известно о смерти тещи президента Беларуси Александра Лукашенко Елены Желнерович.

Об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает РИА Новости.

По ее словам, из-за этого глава Беларуси отменил запланированные мероприятия и отправился на похороны тещи. "Президент изменил планы и поехал — не мог не поехать — попрощаться с Еленой Федоровной. И даже не с тещей, а со своей второй матерью, как неоднократно называл Елену Федоровну сам Александр Григорьевич", — заявила пресс-секретарь.

Также Эйсмонт отметила, что Желнерович на протяжении всей жизни относилась к Лукашенко "как к сыну".

Сам же Лукашенко называл ее второй "после матери" и говорил, что без нее он бы не был президентом.

"Федоровна для меня — друг человека, как я ей всегда говорю. Она меня безмерно любит и любила всегда, и я к ней еду. Это для меня второй человек после матери. Если бы не она, то я президентом бы не был", — говорил президент в 2014 году в интервью Ксении Собчак для телеканала "Дождь".

Отметим, что Елена Желнерович была классным руководителем Лукашенко, с дочерью которой он начал встречаться в 10 классе. Президент Беларуси давно не живет со своей женой, но предпочитает не разводиться.

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