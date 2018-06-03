"Он победит!" Асад заявил о встрече с Ким Чен Ыном

Президент Сирии Башар Асад намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом Асад сообщил новому послу КНДР в Сирии, передает агентство Yonhap, ссылаясь на северокорейские СМИ.

При этом возможных сроков встречи с Ыном лидер Сирии не назвал.

"Я уверен, что Ким Чен Ын достигнет окончательной победы и сможет объединить две Кореи. В будущем я отправлюсь в КНДР для встречи с ним", - заявил Асад.

Отметим, 12 июня в Сингапуре запланирована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Чен Ын, в свою очередь, также задумал провести встречу с главой РФ Владимиром Путиным.