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ОМОН избил и разогнал митингующих в Беларуси. Страшные кадры

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Мир
9,5 т.
ОМОН разогнал митингующих в Беларуси (фото: 24 канал)

ОМОН разогнал митингующих в Беларуси (фото: 24 канал).

В сети появились видео жестокого разгона в Беларуси митингующих сотрудниками ОМОНа.

Как видно на кадрах, опубликованных в соцсетях, они использовали щиты и биты, при этом наносили удары по лежащим людям, били также кулаками.

Разгоны произошли в Минске и Мозыре. К вечеру ситуация в столице и других городах начала обостряться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о первом погибшем в ходе протестов в Минске, однако МВД страны отрицает ее. Мужчина якобы погиб под колесами автозака.

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