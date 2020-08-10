ОМОН избил и разогнал митингующих в Беларуси. Страшные кадры

В сети появились видео жестокого разгона в Беларуси митингующих сотрудниками ОМОНа.

Как видно на кадрах, опубликованных в соцсетях, они использовали щиты и биты, при этом наносили удары по лежащим людям, били также кулаками.

Разгоны произошли в Минске и Мозыре. К вечеру ситуация в столице и других городах начала обостряться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о первом погибшем в ходе протестов в Минске, однако МВД страны отрицает ее. Мужчина якобы погиб под колесами автозака.