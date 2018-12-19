Огненный ад: в Бразилии мощный пожар уничтожил 600 домов, есть раненые. Фото и видео ЧП

Около 600 домов были уничтожены мощным пожаром в бразильском городе Манаус.

Как сообщила спасательная служба штата Амазонас, в результате бедствия пострадали четыре человека, данных о погибших пока нет, пишет Globo.

Огонь начал распространяться с бедного района, застроенного десятками деревянных домов, вечером в понедельник. Затем он перекинулся на каменные дома.

Огромное количество транспортных средств, припаркованных у обочин, сильный ветер и авария в электросети не давали пожарным долгое время начать борьбу с огнем.

Reuters

IBN

IBN

Reuters

Reuters

AFP

AFP

AFP

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше произошел гигантский пожар. Во Вроцлаве в ночь на 17 декабря вспыхнул завод по переработке мусора. Тяжелые травмы получила одна из спасательниц, которая боролась с огнем.