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Огненный ад: в Бразилии мощный пожар уничтожил 600 домов, есть раненые. Фото и видео ЧП

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Около 600 домов были уничтожены мощным пожаром в бразильском городе Манаус.

Как сообщила спасательная служба штата Амазонас, в результате бедствия пострадали четыре человека, данных о погибших пока нет, пишет Globo.

Огонь начал распространяться с бедного района, застроенного десятками деревянных домов, вечером в понедельник. Затем он перекинулся на каменные дома.

Огромное количество транспортных средств, припаркованных у обочин, сильный ветер и авария в электросети не давали пожарным долгое время начать борьбу с огнем.

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Огненный ад: в Бразилии мощный пожар уничтожил 600 домов, есть раненые. Фото и видео ЧП
Огненный ад: в Бразилии мощный пожар уничтожил 600 домов, есть раненые. Фото и видео ЧП

Reuters

Огненный ад: в Бразилии мощный пожар уничтожил 600 домов, есть раненые. Фото и видео ЧП

IBN

Огненный ад: в Бразилии мощный пожар уничтожил 600 домов, есть раненые. Фото и видео ЧП

IBN

Огненный ад: в Бразилии мощный пожар уничтожил 600 домов, есть раненые. Фото и видео ЧП

Reuters

Огненный ад: в Бразилии мощный пожар уничтожил 600 домов, есть раненые. Фото и видео ЧП

Reuters

Огненный ад: в Бразилии мощный пожар уничтожил 600 домов, есть раненые. Фото и видео ЧП

AFP

Огненный ад: в Бразилии мощный пожар уничтожил 600 домов, есть раненые. Фото и видео ЧП

AFP

Огненный ад: в Бразилии мощный пожар уничтожил 600 домов, есть раненые. Фото и видео ЧП

AFP

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше произошел гигантский пожар. Во Вроцлаве в ночь на 17 декабря вспыхнул завод по переработке мусора. Тяжелые травмы получила одна из спасательниц, которая боролась с огнем.

Место
БразилияМанаус
Тег
пожар
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