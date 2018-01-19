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Один народ с Украиной: Путина -"историка" уличили в безграмотности

3.3тЧитать новость на украинском

Высказывания президента России Владимира Путина о том, что Украина и Россия - якобы один народ, выглядят нелепо.

Об этом написал в своем блоге для издания "Збруч" украинский писатель Юрий Винничук.

По его словам, он насчитал более двух десятков заявлений Путина на эту тему.

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"Одно из них даже подводит под эту сентенцию историческую базу "Славянский мир сложно развивался. Сама Россия складывалась сложно из многих славянских племен. В конце концов, образовалась Русь, центром которой был Киев. И это дает мне право говорить, что в основе своей мы - один народ". То есть сначала "складывалась сложно" Россия, а уже потом образовалась Русь! И это гениально", - иронизирует писатель.

Как сообщал "Обозреватель", также Винничук подчеркнул, что россияне - единственный славянский народ, у которого нет национального, а не имперского гимна, как нет флага и герба.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинЮрій Винничук
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