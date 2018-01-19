Один народ с Украиной: Путина -"историка" уличили в безграмотности

Высказывания президента России Владимира Путина о том, что Украина и Россия - якобы один народ, выглядят нелепо.

Об этом написал в своем блоге для издания "Збруч" украинский писатель Юрий Винничук.

По его словам, он насчитал более двух десятков заявлений Путина на эту тему.

"Одно из них даже подводит под эту сентенцию историческую базу "Славянский мир сложно развивался. Сама Россия складывалась сложно из многих славянских племен. В конце концов, образовалась Русь, центром которой был Киев. И это дает мне право говорить, что в основе своей мы - один народ". То есть сначала "складывалась сложно" Россия, а уже потом образовалась Русь! И это гениально", - иронизирует писатель.

Как сообщал "Обозреватель", также Винничук подчеркнул, что россияне - единственный славянский народ, у которого нет национального, а не имперского гимна, как нет флага и герба.