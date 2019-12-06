Очередной приступ? Меркель удивила поступком на публике: видео

Канцлер Германии Ангела Меркель удивила поведением на торжественной церемонии по случаю ее встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В сети заподозрили, что в политика снова проявляются проблемы со здоровьем. Видео опубликовано на Youtube-канале информагентства "Sputnik Казахстан" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что она лично встретила Токаева, при этом решила посидеть в то время, когда оркестр исполнял гимны двух государств.

Ангела Меркель слушала гимны сидя Скриншот

Так, первым прозвучал гимн Казахстана, Касым-Жомарт Токаев встал и положил руку на сердце. Меркель же оставалась на своем месте.

Причем, канцлер продолжала сидеть, даже когда звучал гимн ее страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Меркель оконфузилась во время Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Она упала, когда поднималась на сцену.

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