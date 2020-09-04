Обратившись к Путину, Лукашенко нарушил закон, – Колесникова

Обращение Лукашенко к Путину расценили как угрозу нацбезопасности.

Александр Лукашенко, занимавший пять сроков подряд занимал пост президента Беларуси, создал угрозу национальной безопасности, когда обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" член президиума Координационного совета Беларуси Мария Колесникова подчеркнула, что такие действия подпадают под статью 361 УК Беларуси.

"Путин открыто всему миру заявил – белорусам и всему международному сообществу – о том, что Лукашенко нарушил закон Республики Беларусь. Он обратился за помощью к иностранному государству. Это угроза национальной безопасности – статья 361, пункт 2 Уголовного Кодекса Республики Беларусь", – пояснила она.

По словам Колесниковой, оппозиция понимает, что Лукашенко будет пытаться удержаться у власти любой ценой, и это их волнует больше всего.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что уже сформирован резерв из правоохранителей, которых он готов отправить в Беларусь в случае необходимости.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон предостерег Путина от вторжения в Беларусь.

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