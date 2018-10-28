Обратилась к НАТО: Польша запаниковала из-за России

Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО укреплять восточный фланг, поскольку "имперские амбиции России очевидны".

"Сегодня имперские амбиции Москвы являются очевидными для всех. Поэтому мы должны укреплять восточный фланг НАТО", - цитирует Дуду его пресс-служба.

Президент Польши также отметил, что он делает выводы исходя из фактов. Так, в течение последних 10-ти лет РФ дважды меняла силой границы в Европе: в 2008 году - в Грузии, в 2014 году - в Украине.

Анджей Дуда

"В обоих случаях юридически признанные границы двух стран до сих пор не восстановлены", - подчеркнул Дуда.

Он напомнил, что экс-президент Польши Лех Качиньский еще в 2008 году предсказал развитие ситуации, сказав: "Сегодня Грузия, завтра - Украина, послезавтра балтийские страны, а позже, возможно, придет время и на мою страну - Польшу".

Как писал OBOZREVATEL, ранее были названы новые цели России для захвата. Научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков считает, что президент РФ Владимир Путин готовится к эскалации сухопутных боевых действий не только на территории Украины и Сирии.