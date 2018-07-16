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Иван Давыдов
Иван Давыдов
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Обос*али Россию!

- Обосрали Россию! - рычал полицейский. - Тебя как зовут, тварь? Против России, да?

- Я за Россию, - забормотал вконец смутившийся президент. - И я, и меня... в каком это смысле - как меня зовут?

Но полицейский не слушал:

- Вся Россия теперь за тебя платить должна, да?

- Ну, вообще-то как бы да. Я думал - должна...

- Такой чемпионат... Так все круто было... И все впечатление... Из-за одного сраного зонта... Ты что, не мужик? Жены что ли нет? Не мог бабу зонтом прикрыть?

Президент обреченно молчал.

- Жалею, что не тридцать седьмой сейчас, - резюмировал полицейский.

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Тут премьер проснулся и понял - опять он задремал на каком-то важном мероприятии, и опять ему снилось, будто он - не премьер, а президент. Жаль, конечно, что теперь не тридцать седьмой. Он бы их всех! Уж он бы!

Премьер даже ножкой притопнул, затем зевнул мечтательно, достал смартфон и начал писать в твиттер:

"Великолепный финал. Франция - чемпион!"

"Все-таки, я очень наблюдательный и оригинальный", - успел подумать премьер, проваливаясь в новый сон.

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Автор
Иван ДавыдовИван Давыдов
Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Ивана Давыдова
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Бланк Вова
Бланк Вова
Кацапы - пидарасы. Сохар и Бродский - тоже.
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Бланк Вова
Бланк Вова
Кацапы - пидарасы. Сохар и Бродский - тоже.
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Бланк Вова
Кацапы - пидарасы. Сохар и Бродский - тоже.
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