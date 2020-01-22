Обнародованы 200 страниц: США рассекретили документы о задержке помощи Украине

В Белом доме по запросу правозащитной организации American Oversight опубликовали документы, касающиеся задержек военной помощи Украине администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщается на сайте организации. Всего в документе 193 страницы.

"Адвокаты президента Трампа отрицали в Сенате во вторник, утверждая, что документы являются абсолютно ненужными для судебного процесса об импичменте, но эти документы не подтверждают эту позицию. Несмотря на препятствия, общественность теперь может увидеть еще больше доказательств коррупционной схемы президента. Объем опубликованного материала и объем материалов, которые все еще остаются секретными, свидетельствуют лишь о том, сколько всего администрация скрыла от Сената и американской общественности", – заявил исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

США рассекретили документы о задержке помощи Украине Слово і діло

American Oversight направила несколько запросов в административно-бюджетное управление Белого дома (ОМВ), чтобы выяснить роль ведомства в приостановлении военной помощи Украине в рамках попытки президента Трампа оказывать давление на Украину для начала политического расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Среди документов электронные письма от и.о. директора Административно-бюджетного управления Рассела Вута и заместителя директора по вопросам национальной безопасности ОМВ Майкла Даффи. В частности – одно письмо от Даффи в день звонка Трампа Зеленскому 25 июля.

Как отмечает организация, оба чиновника были "ключевыми игроками" в блокировании помощи Украине прошлой осенью.

Опубликованные документы "демонстрируют бурную деятельность" ОМВ течение нескольких дней в конце июня 2019 после публикации статьи Washington Examiner о военной помощи Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января Сенат США приступил к рассмотрению импичмента Трампа.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!