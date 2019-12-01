Дистрибутивные переговоры. Это когда позиции сторон участников настолько принципиально различны, что исключают друг друга, когда приобретение одних, означает серьезные потери со стороны других, когда успех первого можно считать полным поражением второго.

9 декабря в Париже пройдет новый саммит "нормандской четверки" – переговоры лидеров Украины и России, при посредничестве Франции и Германии. Что ждать от первой встречи Путина и Зеленского и, главное, будут ли от этой встречи толк, утверждать никто пока не берется.

Путин и Зеленский могут пообщаться тет-а-тет, но у Киева и Москвы свое понимание выполнения "минских соглашений" и на дипломатический "прорыв" рассчитывать сложно. По крайней мере, российский и украинские медиа осторожны в прогнозах.

Тем временем, некоторые российские медиа активно муссирую фейк о массовой "депортации народа Донбасса", которую якобы готов устроить Киев, если возьмет под контроль территории так называемых "народных республик". Фальшивку первой в федеральном эфире озвучила ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева, фейк сразу же подхватили другие СМИ, и понеслось.

Новости Всемирная история отравлений от Кремля

В предвыборную гонку на пост президента США пусть и с серьезным опозданием вступил весьма серьезный кандидат. Майкл Блумберг – мультимиллиардер, один из самых богатых людей Америки и мира, в прошлом трижды мэр Нью-Йорка, запустил свою избирательную кампанию. Только на этой неделе он потратит $31 млн на предвыборную телерекламу, это абсолютный рекорд, так много за свои ролики не платит ни один кандидат от демократов.

Всего Блумберг в 2020 готов готов выделить на предвыборную рекламу, включая и кампанию в интернете, более полумиллиарда долларов.

Майкл Блумберг – не просто бывший мэр, но и главный акционер и владелец одноименного агентства финансовой информации. По данным CNBC, сотрудники "Блумберг" уже получили соответствующие рекомендации от главного редактора. Отказ от расследований в отношении лично Майкла Блумберга, членов его семьи и фонда – многолетняя практика агентства, которым владеет миллиардер.

За это редакцию критикуют многие коллеги и теперь им точно не позавидуешь. Для журналистов "Блумберга" решение начальника баллотироваться – настоящая профессиональная дилемма и головная боль. Рейтинг у Майкла Блумберга пока очень низкий, но если он станет победителем среди демократов, то руководство агентства заявило, что будет вынуждено вновь собраться и выработать единую редакционную линию поведения.

Другой бывший мэр Нью-Йорка, сам того не желая, по уши увяз в предвыборной гонке. Рудольф Джулиани не баллотируется в президенты, но защищает президента действующего, ведь он его личный адвокат и, как юрист, делает он это всеми правдами и неправдами, порою ценой своей репутации. В сегодняшней Америке "Руди", как его называет сам президент, – символ абсолютной лояльности Трампу. Некогда уважаемый прокурор и мэр, сегодня объект специального расследования агентов ФБР.

От легенды до посмешища – путь Джулиани устами американских медиа.

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