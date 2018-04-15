"Нужен нам такой друг?" У Путина публично упрекнули Эрдогана

Российский пропагандист Дмитрий Смирнов публично упрекнул президента Турции Реджепа Эрдогана в поддержке ударов США по Сирии.

"Нужен нам такой друг?": Почему Эрдоган поддержал удары США по Сирии в ущерб позиции России?" – написал он в Twitter.

Как стало известно, 14 апреля президент России Владимир Путин обсудил с Эрдоганом ракетные удары США и их союзников по Сирии во время телефонного разговора. Об этом говорится на сайте Кремля.

Российский глава вновь обвинил западные страны в "грубом нарушении" Устава ООН, основополагающих норм и принципов международного права.

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"Российская и турецкая стороны исходят из того, что в свете произошедшего необходимо активизировать двустороннее взаимодействие, направленное на реальное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии", – отметили в Кремле.

По данным телеканала NTV, Эрдоган, в свою очередь, говорил о необходимости деэскалации. Стороны договорились продолжить контакты.

"Нужен нам такой друг?": Почему Эрдоган поддержал удары США по Сирии в ущерб позиции России?https://t.co/LEqfbLtnD4 pic.twitter.com/Pqr5z6IWnM — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 квітня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", накануне удара США и союзников по Сирии Эрдоган рассказал о разговоре с Путиным и президентом США Дональдом Трампом.