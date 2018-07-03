"Нравится Путин": Портников пояснил уклончивое заявление Трампа о Крыме

Заявления президента США Дональда Трампа никакого отношения к формированию американской политики не имеют, поэтому на них не стоит обращать внимание.

Такое мнение высказал в своей статье для "Эспрессо" журналист Виталий Портников, прокомментировав таким образом очередные уклончивые слова американского лидера по поводу статуса Крыма.

Он отметил, что Трамп не сумел превратиться с удачливого бизнесмена в политика.

"Когда Трамп высказывается о вопросах внешней политики - это не значит, что он в них разбирается, что он принял какое-то решение. Ответ может быть продиктован сиюминутной эмоцией. Он может быть связан с тем, что американский президент не изучил вопрос - а Трамп известен тем, что просто не способен к последовательному изучению сложных вопросов международного права, закономерностей мировой экономики и так далее", - пояснил журналист.

Портников считает, что от Трампа не стоит ждать никаких чудес.

"Хочет ли Трамп договориться с Путиным? Несомненно. И тут тоже не нужно искать конспирологии. Путин просто нравится Трампу, он и сам бы хотел править Америкой так, как Путин - Россией… Может ли Трамп договориться с Путиным? Нет, не может. Он не может предложить Путину того, чего хочет российский президент. Не может превратить нищую, все больше скатывающую в средневековье Россию в сверхдержаву", - пояснил журналист.

По его мнению, президент США накануне встречи с Путиным может сделать еще массу сенсационных заявлений.

"Потому, что хочет, чтобы это не был просто обмен улыбками. Чтобы была подписана какая-нибудь совместная декларация - как с Ким Чен Ыном. О Сирии, о разоружении, может быть даже о Донбассе. И я думаю, что Путин эту декларацию подпишет. Как Ким Чен Ын. А потом обманет Трампа", - резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня Трамп ушел от однозначного ответа на вопрос о том, признают ли США аннексированный Крым в составе России.