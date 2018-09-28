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ПолитикаЭкономика

Нож в спину: министр Венгрии сделал новое скандальное заявление об Украине

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна восприняла закон Украины об образовании, как нож в спину от старых друзей (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Он снова напомнил, что в ответ на принципиальную языковую политику Киева Будапешт намерен замедлить евроинтеграционное движение соседней страны. Угрожающую риторику Сийярто озвучил в комментарии для российских СМИ, который транслировали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Отношения были хорошими, мы громче всех поддерживали Украину по Соглашению с Евросоюзом, громче всех поддерживали безвизовый режим. Так что нам будто нож в спину вонзили. Всего через пару дней после того, как вступило в силу Соглашение с ЕС, Рада протолкнула этот закон об образовании. Мы не ожидали этого от наших украинских друзей. Мы можем использовать инструменты из арсенала международной политики. Вы знаете, мы являемся членом и НАТО, и ЕС. Так что мы можем замедлить процесс интеграции Украины в обоих случаях", — высказался он, общаясь с российским пропагандистом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Сийярто также нагло заявил, что, перебрасывая войска к границе его страны из-за ухудшения отношений, Украина не должна забывать, что Венгрия является членом НАТО. Кроме того, он пригрозил выслать из Венгрии украинского консула, если Киев пойдет на аналогичный шаг в Берегово на Закарпатье.

Читайте все новости по теме "Закон о языках" на OBOZREVATEL.

Тема
Закон о языках
Персона
Петер Сийярто
Место
Венгрия
Объекты
Европейский СоюзНАТОВерховная Рада Украины
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Европейские политики по сравнению с нашими-нищеброды,поэтому и ездят как заробитчане в россию.Ёбики,одним словом.
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Получается что и этот неустоял перед возможностью попиариться за бабло. Жаль, но ему можно только посочувствовать. Штаты, рано или позно, сведут конци с концами и его политической(и не только) карьере придёт пипец.
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