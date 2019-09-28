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28 сентября • обновлено в 20:21
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Новый Трамп? У Путина появился еще один влиятельный друг: что о нем известно

1.6т Читать материал на украинском

У главы России Владимира Путина появился новый друг на внешнеполитической арене – президент Монголии Халтмагийн Баттулга.

Он возглавил страну два года назад, после того, как экономика страны рухнула после недолгого, но яркого подъема. За это время у Баттулга сложились теплые отношения с Путиным, передает The Bell.

Глава Монголии – олигарх, любитель дзюдо и большой поклонник Чингисхана. В регионе его еще называют "монгольским Трампом".

Владимир Путин и Халтмагийн Баттулга

Владимир Путин и Халтмагийн Баттулга

сайт Кремля

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Президенты уже успели провести несколько встреч. В начале сентября Путин приезжал в Улан-Батор для участия в торжествах по случаю юбилея победы на Халхин-Голе и в ответ пригласил большую монгольскую делегацию на празднование 75-й годовщины окончания Второй мировой.

Более того, РФ и Монголия договорились о создании совместного фонда инвестиционного сотрудничества. "Мы почти полностью зависим от России в плане нефти и электроэнергии, поэтому нам необходимо тесно сотрудничать", - заявлял ранее Баттулга.

Укрепление связей Монголии с Россией вызывает опасение у Запада, поскольку у бывших монгольских лидеров отношения были более тесными именно с американцами.

Владимир Путин и Халтмагийн Баттулга

Владимир Путин и Халтмагийн Баттулга

сайт Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер пояснил, как сирийский диктатор Башар Асад использовал главу РФ Владимира Путина в противостоянии с Турцией и США.

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Персона
Владимир Путин
Место
Монголия
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Н Олег
Н Олег
пендосы, ещё лет 10 назад казавшиеся всемогущими вершителями мировых судеб медленно отползают в своё логово...
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Krass Марк
Krass Марк
Путенская экономика давно рухнула.75% быдла сдыхает на помоях
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Mega Death
Mega Death
Путин- номер один в мире!!! У него нет друзей, всё временные партнёры))
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