Новый Трамп? У Путина появился еще один влиятельный друг: что о нем известно

У главы России Владимира Путина появился новый друг на внешнеполитической арене – президент Монголии Халтмагийн Баттулга.

Он возглавил страну два года назад, после того, как экономика страны рухнула после недолгого, но яркого подъема. За это время у Баттулга сложились теплые отношения с Путиным, передает The Bell.

Глава Монголии – олигарх, любитель дзюдо и большой поклонник Чингисхана. В регионе его еще называют "монгольским Трампом".

Владимир Путин и Халтмагийн Баттулга сайт Кремля

Президенты уже успели провести несколько встреч. В начале сентября Путин приезжал в Улан-Батор для участия в торжествах по случаю юбилея победы на Халхин-Голе и в ответ пригласил большую монгольскую делегацию на празднование 75-й годовщины окончания Второй мировой.

Более того, РФ и Монголия договорились о создании совместного фонда инвестиционного сотрудничества. "Мы почти полностью зависим от России в плане нефти и электроэнергии, поэтому нам необходимо тесно сотрудничать", - заявлял ранее Баттулга.

Укрепление связей Монголии с Россией вызывает опасение у Запада, поскольку у бывших монгольских лидеров отношения были более тесными именно с американцами.

Владимир Путин и Халтмагийн Баттулга сайт Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер пояснил, как сирийский диктатор Башар Асад использовал главу РФ Владимира Путина в противостоянии с Турцией и США.

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