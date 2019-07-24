Новый премьер-министр Великобритании провел первые назначения

В правительстве Великобритании произошли существенные перестановки в связи с вступлением в должность нового премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Так, ряд глав министерств объявили об отставке. В частности об уходе написал в Twitter министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

"Для меня было бы честью продолжить работу в Министерстве иностранных дел, но я понимаю, что новый премьер-министр должен набрать свою команду. Борис Джонсон любезно предложил мне другую роль, но после девяти лет пора вернуться в теневой кабинет, откуда премьер-министр получит мою полную поддержку", – написал он.

Борис Джонсон Sky News

Джереми Хант sprotyv.info

1/4 I would have been honoured to carry on my work at the FCO but understand the need for a new PM to choose his team. BJ kindly offered me another role but after 9 yrs in Cabinet & over 300 cab mtgs now is the time to return 2 backbenches from where PM will have my full support — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 24, 2019

Как уточняют Sky News, Ханту предложили место министра обороны, от которого он отказался, в результате чего на эту должность был назначен бывший замглавы МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес.

Бен Уоллес Sky News

Место же Ханта в МИД занял Доминик Рааб, который ранее отвечал за выход Великобритании из Евросоюза.

Доминик Рааб Sky News

Министром финансов (канцлером казначейства) стал Саджид Джавид, занимавший ранее пост главы МВД. Его место заняла в прошлом министр по делам международного развития Прити Пател.

Прити Пател Sky News

Саджид Джавид Sky News

Покинули свой пост также министр торговли Лиам Фокс и министр экономики Грег Кларк.

"Джонсон собирается назначить новую команду на срок своего нахождения у власти, и я желаю ему всего наилучшего в предстоящей жизненно важной работе", – отметил Кларк.

Фокса на посту министра торговли заменила Элизабет Трасс – экс-министр окружающей среды.

Элизабет Трасс Sky News

Главой министерства по вопросам Brexit Великобритании переназначен Стивен Баркли. Министром транспорта остался Крис Грэйлинг.

Стивен Баркли Sky News

Крис Грэйлинг BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля Борис Джонсон официально заменил на посту премьер-министра Великобритании свою предшественницу Терезу Мэй.

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