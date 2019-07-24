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Новый премьер-министр Великобритании провел первые назначения

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В правительстве Великобритании произошли существенные перестановки в связи с вступлением в должность нового премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Так, ряд глав министерств объявили об отставке. В частности об уходе написал в Twitter министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

"Для меня было бы честью продолжить работу в Министерстве иностранных дел, но я понимаю, что новый премьер-министр должен набрать свою команду. Борис Джонсон любезно предложил мне другую роль, но после девяти лет пора вернуться в теневой кабинет, откуда премьер-министр получит мою полную поддержку", – написал он.

Новости
Вместо Мэй: в Великобритании назвали нового премьер-министра

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Sky News

Джереми Хант

Джереми Хант

sprotyv.info

Как уточняют Sky News, Ханту предложили место министра обороны, от которого он отказался, в результате чего на эту должность был назначен бывший замглавы МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес.

Бен Уоллес

Бен Уоллес

Sky News

Место же Ханта в МИД занял Доминик Рааб, который ранее отвечал за выход Великобритании из Евросоюза.

Доминик Рааб

Доминик Рааб

Sky News

Министром финансов (канцлером казначейства) стал Саджид Джавид, занимавший ранее пост главы МВД. Его место заняла в прошлом министр по делам международного развития Прити Пател.

Прити Пател

Прити Пател

Sky News

Саджид Джавид

Саджид Джавид

Sky News

Покинули свой пост также министр торговли Лиам Фокс и министр экономики Грег Кларк.

"Джонсон собирается назначить новую команду на срок своего нахождения у власти, и я желаю ему всего наилучшего в предстоящей жизненно важной работе", – отметил Кларк.

Фокса на посту министра торговли заменила Элизабет Трасс – экс-министр окружающей среды.

Элизабет Трасс

Элизабет Трасс

Sky News

Главой министерства по вопросам Brexit Великобритании переназначен Стивен Баркли. Министром транспорта остался Крис Грэйлинг.

Стивен Баркли

Стивен Баркли

Sky News

Крис Грэйлинг

Крис Грэйлинг

BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля Борис Джонсон официально заменил на посту премьер-министра Великобритании свою предшественницу Терезу Мэй.

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Тема
новости мира
Персоны
Борис Джонсон Тереза Мэй
Место
Великобритания
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Да уж, от сэра Уинстона Черчиля, до Бориса Джонсона за 80 лет. Великобритания, однозначно, стала Мелкобританией. От врага, но уважаемого достойного врага до мелкого клоуна
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Сало Уронили
Сало Уронили
не тому премьеру 3е подлизал.
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Dell Alex
Dell Alex
Сало Уронили, ты ведь даже не понял, о чем речь, верно? )))))))))))))
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