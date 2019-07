Новый премьер-министр Великобритании провел первые назначения

В правительстве Великобритании произошли существенные перестановки в связи с вступлением в должность нового премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Так, ряд глав министерств объявили об отставке. В частности об уходе написал в Twitter министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

"Для меня было бы честью продолжить работу в Министерстве иностранных дел, но я понимаю, что новый премьер-министр должен набрать свою команду. Борис Джонсон любезно предложил мне другую роль, но после девяти лет пора вернуться в теневой кабинет, откуда премьер-министр получит мою полную поддержку", – написал он.

1/4 I would have been honoured to carry on my work at the FCO but understand the need for a new PM to choose his team. BJ kindly offered me another role but after 9 yrs in Cabinet & over 300 cab mtgs now is the time to return 2 backbenches from where PM will have my full support