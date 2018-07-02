1. Хроники жизни Керчи без воды Северо-Крымского канала: “Кто знает, что опять с водой? На Стеклотарном отключили только что”. Ответы: “На Стеклотарном её всегда отключают и в любое время”, “Запас иметь нужно. Как будто первый день живете”, “Что, кроме Стеклотарного, везде есть вода??”, “АТС — нет воды!”, “На Рыбаков с утра отключали, перед обедом включили”, “В Опасном уже 5 дней нет. Кто-нибудь знает причину?”, “Не хватает в Крыму воды”, “Что говорят бабки на этот раз? Где опять вода?”, “Водохранилища пусты! Тут и к бабке не ходи”, “Она испарилась”.

2. Гоблин сообщает вате, что на опытных полях Крыма якобы выращены зерновые культуры, которые могут прорастать при полном отсутствии влаги. Ватники комментируют очередную лапшу на уши: “Круто. И все отправим в Сирию. Нормальная такая многоходовочка”, “Ага, и урожай — одна сотая от нормального. Дебилы”, “Зима нам всё расскажет. И отправку зерна по всяким сириям вспомнит”, “Долбодятлы, при полном отсутствии влаги, ору!!!!”, “В Крыму из-за засухи уже погибло почти 700 тысяч тонн урожая (сообщил Гоблин)”, “Интересно, а сколько найдется дураков, верящих, что пшеница может вообще расти без воды?”.

3. Сначала Ялта — теперь Алушта: “В Алуште в отделении банка ЧБРР неизвестные обокрали банковские ячейки. Сотрудники банка обзванивали арендаторов всех ячеек. Все клиенты срочно в присутствии сотрудников МВД и СК открывали свои ячейки, подтверждали наличие или пропажу содержимого арендованной ячейки, и, естественно, все забирали. Кому-то повезло, кому-то нет”.

4. Евпатория бурлит третий день подряд из-за захвата парка в центре города. Комментарии к таким событиям в Крыму всегда весьма показательны: “А вы замечаете, как в простую тему по захвату парка подтягиваются "заинтересованные" и начинают говорить, что так и нужно, забрать парк и отдать другому "хорошему" хозяину!!! Как думаете, им зарплаты платят или конкретно за каждую акцию? Анон”. Ответы: “45 тыщ в месяц”, “Им ещё платят за фразы "хватит ныть", "надо подождать" и "вали на Украину, там лучше", и много других рабочих фраз”, “Верните парк евпаторийцам”, “Парк аттракционов по ул. Фрунзе закрыт. В самый разгар сезона десятки работников остались без любимого дела, а сотни детишек с родителями — без развлечений. Приезжие и местные негодуют, по какой причине их не впускают на территорию парка? Было постановление прекратить работу аттракционов. Вы согласны с таким решением?”, “Аттракционы уже отжили своё! Пришла пора отжать”, “Жопа будет всем”, “А что, евпаторийское телевидение молчит по этому поводу?”, “Беспредел просто!!”, “Всё те же на манеже. 5-7 человек сотрудников администрации — ЗА и остальные против. Где репортаж Евпатория-ТВ об отжиме парка? Где такие же репортажи, как отжимали рынки, межрайбазу и магазины по городу? Продажное СМИ показывает только то, что выгодно руководству города”, “Честно, очень жалко, что у нас творится такой полный беспредел. Куда мир катится? Становится страшно жить, кошмар какой-то. Прям как в 90-ые, ужас”, “Банкротят город по максимуму, где возможно, чтобы за копейки купить”, “У нас не город, а прям мафия. Все захватывают и захватывают. Не мэрия, а рассадник зла”, “Это происходит по всей россии”.

5. В Ялте металлической сеткой заварили арку. Местные комментируют: “Мисхорская-1, заварили арку. Это разрешено???”, “Походу, Ялту надо переименовать в г. Забор!”, “Думаю, нет!”, “Многие думали, что попали в россию, а судя по заборам, — в зоопарк. Хз, может, она так и выглядит на самом деле, эта рассия. Колония строгого отдыха”, “Болгарка и 10 минут шума откроют вам проход”.

6. Запоребрик в Омске насмотрелся зомбоящика и специально завезённых в Крым мордорских блоХеров, рассказывающих о процветании, и решил задать вопрос жителям Ялты о туристах: “Говорят, из-за открытия моста Крым переполнен туристами. Как на самом деле обстоят дела в любимой Ялте на сегодня?”. Ответы: “Самолетом дешевле, чем мостом. Толку от моста?”, “Врут. Крым в ЖопЕ”, “(Из Курска пишет) Только приехал оттуда. Никакого наводнения туристами там нет. Обычный сезон”, “Великолепно, просто замечательно, от отдыхающих отбоя нет, пляжи переполнены, яблоку упасть негде, только не в Ялте”, “В Ялте девать некуда, по карманам уже распихиваем”, “Народу мало. Я с Ямала”, “Тут некоторые кликуши говорили: "Откроют мост — нам пиндец, типа все встанет, и мы все умрём"… Я еще тогда говорил, что никакого ажиотажа не будет”, “(Ольгинский тролль пишет) Зачем врете? Народу х*ева куча — и на пляжах, и на Набережной”, “(Троллю ответили) Вы из Ялты? Или вы не знаете, что такое много людей в Ялте?!”, “Тьфу-тьфу-тьфу, народу меньше, чем в прошлом году. Видать, сервис "на один раз" сказывается”, “Сейчас тухляк, как ни обидно это звучит, но правда”, “Фигня, людей мало. Самолет дорогой. Мост — это круто, но долго”, “Да, работаю на набережной, не сказать что много!”, “Бежать отсюда надо, бежать!!!”, “До любимой Ялты мост не достроили”. Добавлю, что бюджетники с моста начали доезжать до Судака/Феодосии. На большее бабок нет.

7. До оккупации здесь было шумно и весело. Толпы отдыхающих и молодёжь со всего мира! Местные жители и бизнесмены построили огромное количество отелей, турбаз и домиков для сдачи жилья. Сегодня это уже Абхазия. Посмотрите, что осталось от Поповки и территории бывшего счастья — “Казантипа”. А так выглядел “Казантип” в 2013 году. До оккупации Крыма россией осталось меньше года. Теперь на этом месте пустота и разруха. Местные сидят без заработка, а пенсионеры выживают на нищенские пенсии.

8. Т.н. “министерство образования Крыма” рапортует об увеличении количества крымских детей и подростков, которые зарегистрированы в путлерюгенде “Юнармия”. По официальной информации, в нацистские сети затащили более 1000 детей.

9. Вчера видел ещё один атрибут из 90-х. На пляже сидел хрен с крестом в пол-ладони и цепью — в палец. И да, по ТВ сейчас только и крутят продажу этой быдлячьей красоты. Пипец.

10. “Сегодня в различных городах россии проходят митинги против пенсионной реформы. Проводят их сторонники Навального и КПРФ. В Крыму и Севастополе навальнистов нет, а КПРФ согласилась митинговать позже и в кустах”, — сообщили севастопольские пропагандоны.

P.S. Сегодня для дайджеста искал старые видео с “Казантипа”. Снова окунулся в то, как теперь кажется, беззаботное время, полное драйва и смеха. Помню Евпаторию в те дни. Из города семейного и детского отдыха она превращалась в город неформалов, которые съезжались на “Казантип” со всего мира. Они были совершенно не агрессивными, а даже наоборот. Город словно просыпался из какой-то обыденной спячки. Таксисты на переполненном людьми ЖД вокзале ломили цены, чтобы доставить страждущих в “Республику счастья”. Не могу сказать, что я был фанатом “Казантипа”, но он был чем-то, без чего Крым уже трудно было представить. Особенно радовались местные жители, которые за пару недель могли заработать достаточно денег, чтобы спокойно жить до следующего лета. Это капля в море из океана того, что давала нам Украина до вторжения россии. Иногда ватники мне пишут укоры, что я, видите ли, не рассказываю о чем-то, что якобы делают оккупанты в Крыму. Во-первых, мне все равно, что делают оккупанты в Крыму — я, в отличие от вас, не продаюсь за три лепёшки асфальта и не собираюсь этими лепёшками восторгаться. Во-вторых, я жду от вас список того, что сделала Украина в Крыму с 1954 года. И список будет большим. Вот тогда и поговорим, о том, кто и что сделал в Крыму, который всю свою жизнь сидел на дотациях из украинского бюджета… А теперь же Крым стал “колонией строгого отдыха”, как говорят местные жители, живущие пятый год на военной базе оккупантов. Вместо “Республики счастья” — репрессии, обыски, похищения, пытки, убийства, заборы, юнармия, кизяки, впопулченцы, дидыпабеды, военная техника, попы и балалайки с кокошниками…