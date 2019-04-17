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"Новороссия вернется!" Соловьев пригрозил Украине реваншем "русского мира"

4.8тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что после выборов президента Украина превратится в "Новороссию".

По его словам, этот проект якобы не является вымыслом, а полностью отражает современное украинское общество. Наглыми угрозами рупор преступного путинского режима разразился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Проект "Новороссия" не умер. Все еще вернется! Ваше голосование показало, что этот проект жив. Не наш это проект, а это просто реалии исторического развития!" — сказал Соловьев.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

Новости
"Присоединим вас к России!" Соловьев заявил о победе Путина на выборах в Украине

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Тег
Новости Новороссии
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bruno jordano
bruno jordano
Нeнавижу.но он прав
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
танчжуан у скрепного китайца , хорош...правильно!, больше внимания традициям империи. И вассалов приучает постепенно...прийдет китай и "помет соловьиный" в "ханьфу" быстро переоденется...танчжуан это для крестьян...)))
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Дронов Жон
Дронов Жон
ми этого мошеника Виницковского не знаем, и ми на иво пилюём усегда. а що?
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