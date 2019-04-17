"Новороссия вернется!" Соловьев пригрозил Украине реваншем "русского мира"

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что после выборов президента Украина превратится в "Новороссию".

По его словам, этот проект якобы не является вымыслом, а полностью отражает современное украинское общество. Наглыми угрозами рупор преступного путинского режима разразился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Проект "Новороссия" не умер. Все еще вернется! Ваше голосование показало, что этот проект жив. Не наш это проект, а это просто реалии исторического развития!" — сказал Соловьев.

Владимир Соловьев Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соловьев заявил, что Россия уничтожит украинских патриотов, которых он назвал "бандеровцами". Это якобы произойдет сразу после вхождения Украины в состав страны-агрессора.

Также он сказал, что если бы в Украине действительно была российская агрессия, то ее армия уже была бы в Киеве.

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