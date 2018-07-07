Новое отравление "Новичком" в Британии: появились печальные подробности

В Британии полицейский был экстренно госпитализирован с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Мужчина обратился в больницу города Суиндон, сообщает Salisbury Journal.
Пострадавший заявил, что плохо себя чувствует после инцидента в Эймсбери.
После осмотра его перевели в районную больницу в Солсбери (около 60 км от Суиндона).
Отмечается, что доступ медучреждению частично ограничен из-за возможной опасности.
http://www.salisburyjournal.co.uk
Местная полиция инцидент пока не комментирует.
Напомним, 30 июня в одном из домов в городе Эймсбери нашли мужчину и женщину без сознания.
4 июля появилась информация о симптомах, которые были схожи с показаниями предыдущего громкого инцидента в Солсбери с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Блией. Также, были озвучены имена и опубликованы фото пострадавших.
Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу рассказал после исследования вещества, что британцев отравили "Новичком".
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