Новое отравление "Новичком" в Британии: появились печальные подробности

В Британии полицейский был экстренно госпитализирован с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Мужчина обратился в больницу города Суиндон, сообщает Salisbury Journal.

Пострадавший заявил, что плохо себя чувствует после инцидента в Эймсбери.

После осмотра его перевели в районную больницу в Солсбери (около 60 км от Суиндона).

Отмечается, что доступ медучреждению частично ограничен из-за возможной опасности.

http://www.salisburyjournal.co.uk

Местная полиция инцидент пока не комментирует.

Напомним, 30 июня в одном из домов в городе Эймсбери нашли мужчину и женщину без сознания.

4 июля появилась информация о симптомах, которые были схожи с показаниями предыдущего громкого инцидента в Солсбери с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Блией. Также, были озвучены имена и опубликованы фото пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу рассказал после исследования вещества, что британцев отравили "Новичком".