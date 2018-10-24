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Наталья Гулевская
Наталья Гулевская
Российский политик Все статьи автора

Новая политическая реальность Кремля

7.3т

Территория России никогда не сможет стать нормальным государственным образованием до тех пор, пока справедливость не станет отправной точкой для нашего социума.

С первых дней появления РФ, особенно при правлении Путина-Медведева-Путина, остро стоит вопрос о коррупции и борьбе с этим явлением. И хотя это основополагающий критерий демократического государства, для России он юридически недостижим. В Основах конституционного строя РФ посткоммунистические кудесники ухитрились уложить два взаимоисключающих понятия собственности, прописав в одной строке государственную, частную, муниципальную и иные формы собственности. Гибридность в этом вопросе после смешивания социалистического и международного права позволило создать новую политическую реальность. Теперь коррупция как понятие, при котором использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, перестало противоречить законодательству и моральным установкам.

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Собственность в демократическом правовом поле имеет всего лишь две формы: физического и юридического лица, в которые и входят все виды собственности, какие смогло придумать человечество, и вычленение отдельным видом иной собственности и постановки ее в одну строчку с частной, дает возможность правящей власти на безграничную легализацию распределяемой ими собственности. Поэтому все бесполезные НКО, типа ФБК и прочих антикоррупционных организаций, занимаются бессмысленным занятием.

Только построение института частной собственности может изменить ситуацию на постсоветском пространстве, вернуть эти территории в цивилизованную демократическую семью государств и выработать как современное законодательство в отношении собственности, так и прописать моральные установки социума.

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Автор
Наталья ГулевскаяНаталья Гулевская
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:opentown.org
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Дейман Алон
Дейман Алон
Залупутин наворовался под завязку и ему все мало, поэтому построение института частной собственности в Педерашке его не интересует, как же тогда власть по его указке будет проводить отъем имущества у кацапездольского быдла, если оно будет закреплено в частной собственности?!
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