МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Игорь Чубайс
Игорь Чубайс
автор книги "Российская идея", доктор философских наукВсе статьи автора

Новая гонка вооружений завершится крахом России

4.8т

В последнее время все чаще звучит тема о гонке вооружений между Россией и США, а фактически речь идет демонтаже существующей политической системы в самой РФ. И честно говоря, это путь силового противостояния, на который подталкивает сама Россия своими действиями.

Этот путь начался не сегодня и не вчера, фактически создание советского государства было связано с постоянным применением насилия. Вначале насилия применялось по отношению к собственному народу, а в декабре 17-го года была создана ВЧК и началась гражданская война. Победив внутри страны, режим начал расширяться. Он усиливал свою базу и устойчивость за счет захвата новых и новых территорий.

В 60-80е годы эта конфронтация и силовое противостояние достигло апогея. Во время Карибского кризиса мир оказался на гране войны. Так оно и было, но Хрущев и Кеннеди смогли договориться, а силовые противостояния перешли в стадию угрозы всему миру и человечеству в целом. Закончилось это распадом Союза, он просто не выдержал такой гонки вооружений. Во многом разоружение было односторонним, ведь Союз больше ограничил себя, демонтируя разные силовые установки. Ну а в целом это были взаимные действия, и казалось, что больше на эти грабли никто наступать не будет.

Новости
Россия и Запад - балансирование на грани ядерной войны

Но три года тому назад в мире началась новая гонка вооружений, когда Путин сказал, что потратит на военные цели 20 трлн руб. Это не бюджет обороны, а бюджет войны. Такие деньги нужны для подготовки военных действий. И это при том, что военный бюджет США в 15 раз больше российского. А вместе с бюджетом Франции и Англии – он вообще в 20 раз больше. Поэтому России бессмысленно вступать в такое соревнование. Лучше бы американцы придумали что-то другое для сдерживания агрессии. Например, оказывали бы давление на Украину и гражданское общество, чтобы страна избавилась от коррупции и провела эффективные экономические реформы. Вот это важно!

Гонка вооружений продолжалась больше 70-ти лет и закончилась для нашей страны крахом. Поэтому снова влезать в нее просто бессмысленно, когда есть другие способы и рычаги влияния. Сам российский режим обречен и лучше оказывать на него дипломатическое давление, политическое, экономическое. В конце концов в России все равно что-то произойдет, либо бархатная революция, либо революция достоинства. Хорошо, чтобы это все прошло мирным путем.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Игорь ЧубайсИгорь Чубайс
Темы
Холодная война между Западом и РоссиейХолодна війна між Росією і ЗаходомРоссийская военная угрозаВойна
Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
5
Смешно
10
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
История не бывает мертвой, потому что она все время повторяется - Робертсон Дэвис.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Или не завершится:)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Единственно ,что заслуживает внимание,верное утверждение о непременном и окончательном проигрыше орды в начавшейся "гонке"!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги