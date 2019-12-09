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9 декабря • обновлено в 23:55
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"Зради нет!" Аваков раскрыл первые результаты переговоров Путина и Зеленского

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Украинская делегация оценила переговоры по ситуации на Донбассе на саммите в "нормандском формате" на "4".

В частности своим мнением в комментарии корреспонденту OBOZREVATEL поделился министр внутренних дел Арсен Аваков, который также прибыл в Париж с президентом Владимиром Зеленским (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Президент Зеленский – молодец, очень правильно и жестко держит позицию. Сейчас еще идут разговоры, думаю, вы скоро услышите о результатах. Я же не голубь мира", – сказал он в кулуарах.

Новости
Переговоры Зеленского с Путиным в "нормандском формате": видео первой встречи

"Зради нет!" Аваков раскрыл первые результаты переговоров Путина и Зеленского

Скришот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин заявил, что доволен личным общением с Зеленским.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Арсен Аваков
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
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