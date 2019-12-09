"Зради нет!" Аваков раскрыл первые результаты переговоров Путина и Зеленского

Украинская делегация оценила переговоры по ситуации на Донбассе на саммите в "нормандском формате" на "4".

В частности своим мнением в комментарии корреспонденту OBOZREVATEL поделился министр внутренних дел Арсен Аваков, который также прибыл в Париж с президентом Владимиром Зеленским (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Президент Зеленский – молодец, очень правильно и жестко держит позицию. Сейчас еще идут разговоры, думаю, вы скоро услышите о результатах. Я же не голубь мира", – сказал он в кулуарах.

Скришот из видео

Поки йдуть переговори .. зал Єлисейського палацу чекає ..

Українська делегація тримає державницьку позицію! 🇺🇦 pic.twitter.com/jIrlvnFGW6 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 9, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин заявил, что доволен личным общением с Зеленским.

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